Charlotte d’Inghilterra festeggia il compleanno con mamma Kate e le piccole amiche

La foto ufficiale per il compleanno della principessa Charlotte e l'inizio dei festeggiamenti con mamma Kate e le piccole amiche

La piccola principessa Charlotte Elizabeth Diana di Galles oggi compie 8 anni, un compleanno importante anche perché è da festeggiare in una settimana già piena di impegni corposi per lei e per la sua royal family. Mancano pochi giorni all’incoronazione di re Carlo ma il compleanno di Charlotte d’Inghilterra non può passare in secondo piano e mamma Kate Middleton ha iniziato a festeggiarlo in anticipo e in gran segreto. Per la piccola Charlotte un pomeriggio a teatro con le sue compagne di scuola alla Royal Opera House di Londra, per una performance importante di Cenerentola. Impossibile per loro passare inosservate nel teatro londinese e una volta finito lo spettacolo Charlotte e Kate Middleton sono state invitate a salire sul palco per salutare il cast del Royal Ballet inglese e del National Ballet canadese. Charlotte e le sue amiche adorano la danza e per l’occasione hanno sfoggiato costumi in tema. La figlia di William e Kate sta prendendo lezioni di danza ad Ascot ma anche in casa con i suoi fratelli non fa mancare le sue coreografie.

La foto ufficiale per il compleanno della principessina Charlotte

Per il compleanno della principessa Charlotte non è mancata la foto di rito, la tradizionale foto ufficiale scattata da mamma Kate. Nata il 2 maggio del 2015 la principessina è terza in linea di successione al trono dopo il fratello George.

in questi giorni anche lei e i suoi fratelli George di 9 anni e Luis di 5 partecipano alle prove per l’incoronazione, per la cerimonia di sabato 6 maggio. Stando a quanto rivelano gli esperti di corte, William e Kate almeno oggi presenzieranno solo in parte, per poter poi festeggiare con la loro bambina.

Per l’incoronazione del nonno re Carlo III, il fratello maggiore George sarà uno dei paggetti accanto al sovrano, lei e il fratellino Louis saranno seduti insieme ai genitori in una delle carrozze della parata che attraverserà Londra, da Westminster Abbey a Buckingham Palace. Ma oggi è soprattutto il compleanno di una bambina, compie 8 anni e tutto il mondo le fa gli auguri.