La falsa intervista a Milly Carlucci, la truffa e la denuncia: “Colpita da malattia, consiglia un integratore”

E' tutto falso, l'intervista a Milly Carlucci, la malattia, il consiglio su un integratore miracoloso. La conduttrice passa alle vie legali

In una falsa intervista Milly Carlucci avrebbe parlato di una sua presunta malattia aggiungendo l’importanza di un integratore alimentare che consiglia dopo aver fatto tante cure costose ma inefficaci. Ovviamente Milly Carlucci passa alle vie legali, si tratta di una intervista falsa, la sua falsa pubblicità al prodotto è una truffa verso chi la segue in televisione e nutre ammirazione nei suoi confronti. La falsa intervista è stata addirittura introdotta con il marchio della Rai News, questo non fa altro che aggravare il tentativo di approfittare del pubblico della conduttrice. Si tratta di una truffa, di una intervista fasulla trasmessa via web con lo scopo di promuovere la vendita di un integratore alimentare. A tale prodotto vengono attribuite qualità terapeutiche addirittura miracolose “per curare la incontinenza urinaria e per prevenire le conseguenziali forme di tumori e di cistiti”. Milly Carlucci ha dato mandato al suo legale Giorgio Assumma di procedere con le vie legali e arrivare le procedure per bloccare la diffusione della falsa intervista dove promuoverebbe l’integratore, distribuito ovviamente fuori dai circuiti delle farmacie.

La falsa intervista di Milly Carlucci sul miracoloso integratore alimentare

“La Carlucci confessa di essere stata colpita dalla malattia per molto tempo e di essersi sottoposta a cura costose ma inefficaci, prescritte da medici incompetenti e conclude consigliando alle donne affette dalla suddetta malattia di prenotare il prodotto in questione, esaltandone l’efficacia ed assicurando la sua capacità di guarire in brevissimo tempo qualsiasi disturbo” questo è parte del testo, assurdo ma per molte persone potrebbe essere difficile capire che Milly Carlucci non promuoverebbe mai un prodotto per la salute con questa leggerezza.

Il legale della conduttrice di Ballando con le Stelle ha infatti dichiarato: “Di fronte a questo grave tentativo di approfittare della credulità del vasto pubblico che ammira la Carlucci, saranno esercitata varie azioni urgenti, a tutela non solo della verità dei fatti e della serietà della Carlucci, ma anche a protezione di quanti ingenuamente possono essere indotti a riporre fiducia nel prodotto artificiosamente reclamizzato. Sarà attivato anche il competente ordine professionale dei medici, la cui categoria è stata ingiustamente diffamata con l’accusa di incompetenza”.