Paolo Brosio svela cosa è accaduto subito dopo la morte della madre

Paolo Brosio racconta cosa è accaduto 10 minuti dopo la morte di mamma Anna

Paolo Brosio ha avuto la sua mamma fino all’età di 66 anni; la signora Anna è morta a 102 anni, è passato ancora poco tempo, la mancanza è fortissima ma c’è una cosa importante che il giornalista desidera raccontare. Subito dopo la morte della mamma Paolo Brosio ha ricevuto una notizia importante, dopo 10 minuti dal momento in cui ha chiuso gli occhi per sempre è arrivata una notizia che gli fa conferma che bisogna avere fede. E’ ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio 2 che Brosio ha confidato cosa è accaduto e come sua madre in cielo si sia subito data da fare. L’ha vista esalare il suo ultimo respiro in videochiamata, Paolo non era con sua madre ma non ha rimpianti, per lei ha fatto tutto quello che poteva fare.

Paolo Brosio: “Non ho mai pregato fino a 55 anni”

“La mamma di Paolo Brosio le ha già dato il primo segnale Dopo dieci minuti che la mamma è spirata è arrivata l’autorizzazione per aprire un cantiere in Erzegovina, per fare un pronto soccorso per tutte le etnie e le religioni a cui da cinque anni sto lavorando” ha raccontato il giornalista, emozionato.

Non ha dubbi: “Quando la mamma è volata in cielo ha subito tirato per la giacca la Madonna e si è adoperata per far partire questo cantiere. Il giorno dopo c’erano già 19 operai che lavoravano e abbiamo iniziato la più grande opera di Medjugorje… parliamo di un’opera molto grande che aiuterà 90.000 persone di tutte le etnie e religioni. La mia mamma è andata in paradiso e mi ha fatto partire il cantiere!”.

Gli restano tutti i suoi insegnamenti: “Non ho mai pregato fino a 55 anni, poi sono stato illuminato. Mia mamma ha pregato 37 anni per me… Poi quando mi è caduto il mondo addosso ho iniziato a piegare le ginocchia. Mi sono avvicinato alla fede attraverso il dolore”.

Adesso il suo dolore è diverso da quello dei suoi errori: “Nei primi giorni dopo la sua morte ho provato un dolore devastante. Mi sentivo vuoto. Non pensavo di provare un dolore così grande. Ma se quando hai un problema ti affidi alla fede, lei ti aiuta subito e ti porta consolazione”.