Se Carlo è Re, Camilla è Regina ma il look non convince e i social non perdonano

Camilla da oggi è la Regina Camilla ma la prima scelta di look importante non ha convinto molto

Il giorno dell’incoronazione di suo marito Re Carlo III, la Regina Consorte Camilla ha indossato un abito couture di Bruce Oldfield. Una scelta di look decisa, con un abito bianco con inserti dorati. Una scelta che non ha questa volta convinto molti commentatori. Sui social, i pareri sono tutti molto simili: se Kate Middleton è anche questa volta, apparsa perfetta e impeccabile, Camilla non ha convinto. La regina Camilla perchè oggi, il Regno Unito, ha una nuova regina. Ma che cosa sappiamo sull’abito che Camilla ha deciso di indossare per questa storica occasione? Il vestito è di colore bianco con dettagli in oro per abbinarsi alle vesti bianche del marito. Camilla, ha indossato la stessa collana che la Regina Elisabetta II ha indossato per la sua incoronazione nel 1953. La collana è stata creata da Garrard e regalata alla Regina Vittoria nel 1858.

“Sono onorato di essere stato scelto per disegnare un abito così storico per Sua Maestà. Questa è davvero la commissione più importante della mia vita. Molto emozionante e molto speciale”, ha detto Bruce Oldfield a WWD. “Ho disegnato abiti per la regina per oltre un decennio. L’abito per l’incoronazione è uno stile e una silhouette che Sua Maestà apprezza molto ed è sofisticato e appropriato per un’occasione di grandiosità come questa” ha continuato, come riferiscono oggi tutti i media britannici.

I dettagli sull’abito di Camilla

“Un elemento interessante dell’abito è che riflette una rappresentazione più fluida e moderna dell’affetto del re e della regina consorti per la natura e la campagna britannica. Credo che sia sempre una buona idea guardare indietro alla storia, non solo all’abito per l’incoronazione della Regina Elisabetta II, ma anche a quelli prima di lei, cosa che ho fatto,” ha aggiunto. Bruce Oldfield è uno degli stilisti preferiti della famiglia reale, lo stesso che un tempo creava abiti per la principessa Diana. A marzo, i media britannici avevano ipotizzato che la Regina Consorte Camilla lo avrebbe scelto per disegnare il suo abito per il grande giorno. E non hanno sbagliato.

In questi anni Camilla ha sempre deciso di affidarsi a rotazione di etichette con brand del calibro di Burberry, Dior, Roy Allen, Anna Valentine e Fiona Clare.Alla parata del Trooping the Colour dell’anno scorso, ha indossato un cappotto e un vestito effetto nastro blu di Bruce Oldfield. Ed è per questo che si scommetteva che avrebbe puntato sullo stilista per questa storica giornata. Peccato però che questo look, non sia stato apprezzato moltissimo.