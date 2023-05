Tutti pazzi per Charlotte e Louis: i figli di William e Kate sono la “coppia”

Tutti pazzi per Charlotte e Louis meravigliosi nel giorno dell'incoronazione di Re Carlo III

Il Principe e la Principessa del Galles, William e Kate, hanno attirato l’attenzione dei fan della famiglia reale oggi, durante l’incoronazione del Re Carlo, grazie ai loro due figli più giovani, la Principessa Charlotte e il Principe Louis. I due bambini hanno rubato i cuori dei fan reali offrendo sorrisi mentre si dirigevano da Buckingham Palace alla Westminster Abbey per la Cerimonia di incoronazione e tenendosi per mano durante i primi momenti della storica cerimonia. Del resto, capita sempre, soprattutto con Charlotte e Louis, degni eredi del piccolo George, che invece adesso è un ometto, e non regala più quelle chicche che tanto erano piaciute ai sudditi di sua maestà in passato.

Che coppia Charlotte e Louis

La Principessa Charlotte, che ha compiuto otto anni questa settimana, è stata vista seduta accanto al suo fratellino Principe Louis, in una macchina reale con il Principe e la Principessa del Galles, dopo aver lasciato il palazzo. I fratelli sono arrivati senza il loro fratello maggiore, il Principe George, di nove anni, che è un Paggio d’Onore per suo nonno e che seguiva il corteo dietro il Re.

La giovane principessa indossa un abito e una mantella di Alexander McQueen in crepe di seta color avorio con ricamo a punto catenella in avorio che rappresenta i quattro simboli delle nazioni britanniche: la rosa, il cardo, il narciso e il trifoglio. Charlotte indossa anche una fascia per capelli Jess Collett x Alexander McQueen in filo d’argento, filo di cristallo e filo d’argento, simile a quella indossata dalla Principessa del Galles. Il vestito di Charlotte era simmetrico a quello di Kate, anche lei altrettanto elegante e affascinante, nel giorno dell’incoronazione di Re Carlo.

Occhi puntati, o meglio, telecamere puntate anche un altro componente della famiglia reale; il fratellino Louis, che ha compiuto cinque anni il 23 aprile in occasione della festa di San Giorgio, ha indossato un abito su misura realizzato dai sarti di Savile Row, Dege e Skinner. L’abito è composto da una tunica in tessuto Hainsworth Garter Blue Doeskin con lavorazione in pizzo sul colletto, i polsini e il davanti. Il pantalone è nero con una striscia in Garter Blue.

E ovviamente siamo solo all’inizio, perchè Charlotte e Louis non hanno ancora potuto dare il meglio di loro; gli occhi di tutti infatti, saranno puntati su Louis, che lo scorso anno ha conquistato il pubblico alle celebrazioni del giubileo di platino della sua bisnonna, divertendo la folla sul balcone di Buckingham Palace e tra il pubblico durante la sfilata del giubileo. I genitori, consapevoli della responsabilità sulle spalle del loro giovane figlio, hanno deciso che il Principe Louis non parteciperà al concerto di domani a Windsor.

I più piccoli si riuniranno per la grande processione in carrozza di ritorno a Buckingham Palace dopo aver assistito all’incoronazione del Re Carlo nella Westminster Abbey.