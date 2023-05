Il discorso di William per Re Carlo III: “Pa, siamo tutti così orgogliosi di te”

Un dolcissimo messaggio per papà Carlo ma anche un discorso per il nuovo Re: ecco le parole di William

Accolto da un applauso lungo e infinito e dalle urla di approvazione di tutto i presenti, ieri sera William ha fatto un lungo discorso per omaggiare suo padre, Re Carlo III. Le parole del Principe del Galles, stanno facendo il giro del mondo e sono le parole di un figlio che si è detto orgoglioso di suo padre e di tutto quello che ha fatto e che adesso farà come Re. “Buonasera Vostre Maestà. Buonasera Windsor! Un enorme grazie a tutti per aver reso questa serata così speciale. Voglio dire alcune parole su mio padre e sul perché credo che questo fine settimana sia così importante. Ma non preoccuparti, a differenza di Lionel, non andrò avanti tutta la notte” ha detto ieri sera William tra gli applausi dei presenti e con il volto sorridente e felice per tutto l’affetto che nelle ultime ore è stato dimostrato a Re Carlo III dopo l’incoronazione del 6 maggio a Londra.

Non è mancato anche un omaggio alla regina Elisabetta, nonna amatissima di William. Il principe el Galles ha quindi dichiarato: “Come diceva mia nonna quando è stata incoronata, le incoronazioni sono una dichiarazione delle nostre speranze per il futuro. E so che è lassù, che ci tiene d’occhio con affetto. E sarebbe una madre molto orgogliosa“.

Il discorso di William per Re Carlo III

Un figlio molto orgoglioso William che ha spiegato: “Per tutto ciò che le celebrazioni sono magnifiche, al centro dello sfarzo c’è un semplice messaggio: Servizio. Le prime parole di mio padre, entrando ieri nell’abbazia di Westminster, sono state una promessa di servizio. Era un impegno a continuare a servire. Perché da oltre 50 anni, in ogni angolo del Regno Unito, nel Commonwealth e in tutto il mondo, si dedica a servire gli altri, sia le generazioni attuali che quelle future, e coloro la cui memoria non deve essere trascurata“. Il principe William non ha potuto fare a meno di ricordare di come Carlo, sia stato uno dei primi a parlare di emergenza ambientale, e della salute del pianeta. Prima ancora che tutto questo diventasse un problema quotidiano.

E ha sottolineato poi ovviamente il grande impegno di Re Carlo, che prima ancora di diventare re, ha aiutato oltre 1 milione di giovani, anche nel realizzare i loro sogni e portare avanti i loro progetti. E ancora: “E, forse la cosa più importante di tutte, mio padre ha sempre capito che le persone di tutte le fedi, di tutte le origini e di tutte le comunità meritano di essere celebrate e sostenute“.

Il dolcissimo messaggio da figlio: “Pa, siamo tutti così orgogliosi di te”.