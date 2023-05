Fedez e Luis Sal è tempo di verità: Federico pronto a parlare dopo le speculazioni

Perchè Luis Sal non fa più Muschio Selvaggio? I due hanno litigato? Fedez rompe finalmente il silenzio

In queste ultime settimane si è davvero detto di tutto sulla fine del rapporto di amicizia tra Fedez e Luis Sal. I due sono legatissimi da anni, più volte Federico ha definito Luis Sal il suo unico migliore amico…Eppure sembra proprio che negli ultimi mesi, dopo Sanremo in particolare, tra loro sia accaduto qualcosa. Del resto il fatto che Luis Sal non fosse protagonista del suo stesso Podcast, Muschio Selvaggio, ce la dice lunga sul fatto che qualcosa è accaduto, anche se le due persone coinvolte in questa storia, non hanno mai raccontato la verità.

Fedez, qualche giorno fa, rispondendo ad alcune domande, aveva detto che Luis Sal è impegnato in Francia e che quindi Muschio Selvaggio è andato avanti anche senza di lui. Non aveva aggiunto altro ma oggi, stanco forse delle tante illazioni e delle speculazioni che sono state fatte su questa vicenda, ha annunciato che è arrivato il momento di conoscere tutta la verità sulla vicenda.

Le parole di Fedez su instagram: che succede con Luis Sal?

“Sono a un punto limite, ne avrei parlato prima. Avrei evitato questo scenario. È evidente che se non parlo è perché non posso parlare, ma non per mia intenzione. Ora ho degli impegni lavorativi, tra serie, brano e un altro progetto, Voglio focalizzarmi su questo e non rovinare mesi, anni di lavoro. Dopo questo, la mia intenzione è di spiegare nel modo più trasparente possibile” ha detto oggi Fedez nelle sue storie sui social, sembrando parecchio stanco di tutto quello che è stato detto e scritto in questi giorni.

Presto la verità sul rapporto tra Fedez e Luis Sal

“Se non si troverà la soluzione, a un certo punto, darò io le spiegazioni. Comprendo che il comportamento non è stato dei migliori. Se non è settimana prossima… Non voglio sprecare le energie ora. Darò io le spiegazioni che da mesi bisognava dare. Alcune speculazioni sono state davvero brutte, lasciamo perdere” ha detto Federico che in queste ore vorrebbe solo godersi il successo della seconda stagione di The Ferragnez, disponibile su Prime Video proprio da ieri a mezzanotte…

Avevamo lasciato Luis Sal mentre faceva le coccole a Vittoria, pazza di lui. Che ne è stato di uno dei migliori amici di Fedez? E’ successo davvero qualcosa o i due semplicemente stanno giocando a creare hype per lanciare magari qualche novità? Quando c’è Fedez di mezzo, tutto può succedere…