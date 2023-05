Nikita sbotta sui social e mostra la lunga lista di offese e insulti ricevuti

Nikita al centro di una nuova polemica sui social: ecco che cosa è successo e perchè ha mostrato la lunga lista di insulti che ha ricevuto in questi mesi

Nikita Pelizon, la famosa modella e vincitrice del Grande Fratello Vip 7, è finita di nuovo al centro delle polemiche sui social a seguito di una battuta fatta durante una diretta su Instagram. A poche ore dal suo sbarco i Honduras, la vedremo infatti domenica sera sull’Isola dei famosi 2023, la vincitrice del gF VIP 7 è di nuovo protagonista di una polemica che sta infiammando i social. Il reality di Signorini è terminato da mesi ma a quanto pare, i fan del GF VIP, sono ancora molto accaniti e i vari fandom pronti a difendere i loro beniamini.

Ma che cosa ha fatto Nikita? Mentre parlava della sua linea di giacche, Nikita ha menzionato le OMG, il trio formato da Oriana, Micol e Giaele, suscitando reazioni immediate e accese da parte dei fan. Anche le tre ex vippone infatti hanno lanciato una capsule di abbigliamento con tre modelli di giacca diversi.

Durante la diretta, Nikita ha scherzato sulla collezione delle OMG, affermando che le giacche sono artigianali e richiedono un’attenta lavorazione a causa dei numerosi dettagli presenti. Ha poi aggiunto, scherzando, che le giacche non hanno “due cuori e due brillantini”. Questa battuta ha immediatamente scatenato una serie di reazioni, in particolare da parte di Micol Incorvaia e Giaele De Donà che questa volta non sono rimaste in silenzio e hanno deciso di rispondere alle frecciate di Nikita.

Giaele De Donà ha risposto alle parole di Nikita dichiarando: “C’è chi rosica e chi invece si dà da fare”. Le reazioni sono state vive anche su Twitter, dove molti utenti hanno duramente attaccato la modella per la sua battuta considerata spiacevole e offensiva nei confronti delle ex Vippone.

Nikita e la replica sui social

Tuttavia, Nikita Pelizon, stanca delle polemiche che si sono scatenate, ha deciso di intervenire per replicare alle accuse rivoltele. Ha inizialmente pubblicato sui suoi profili una lista di insulti ricevuti, sottolineando la necessità di comprendere il concetto dello scherzo. In un post successivo, ha condiviso un’immagine che invitava a riflettere sul senso dell’umorismo, accompagnandola con il commento: “Rinfreschiamoci le idee capendo chi scherza veramente. Amen”. Nella lunga lista di insulti ricevuti, ce ne sono parecchi, che a quanto pare, sono stati usati nei confronti di Nikita sua durante che dopo il GF VIP. Da “ipocrita” a “faccia di merd*”, da “provocatrice” a “è il nulla” è lunghissima la lista di parole che sono state usate in questi mesi per parlare di Nikita e la concorrente e vincitrice del GF VIP ha deciso di rinfrescare la memoria a chi l’ha persa.

La questione è andata avanti…Nikita quindi è tornata a parlare, anche su Twitter. Ha sottolineato che apprezza quando le persone creano qualcosa di nuovo e ha affermato che la sua battuta era ispirata dai numerosi commenti che aveva letto in quei giorni. Ha concluso il suo messaggio con le parole: “Era solo una battuta, nothing more. Peace and love baby”.