Cristina Marino litiga con una maestra: “allucinata”, “che orrore” e le mamme sono dalla sua parte

E' durissimo lo sfogo di Cristina Marino contro la maestra e le altre mamme sono con lei

Scoppia un’altra polemica sui social, perchè a quanto pare la moglie di Luca Argentero, tanto riservata ma anche molto dura quando serve, non le manda a dire questa volta. E nel suo mirino, finisce una maestra. Tutto è successo per caso, mentre Cristina Marino si trovava allo zoo con la piccola Nina Speranza, per una giornata da passare in totale relax. Qualcosa però è andato storto, perchè Cristina Marino ha visto una scena che mai avrebbe voluto vedere.

Una maestra, a quanto pare, stando al racconto della Marino, avrebbe spinto uno degli alunni presenti allo zoo, in malo modo. Non solo, quando Cristina Marino si è avvicinata per farle notare che stava facendo una cosa non proprio corretta, la maestra le avrebbe risposto malissimo, mandandola anche a quel paese. O meglio le ha detto che si deve fare i fatti suoi.

La reazione di Cristina Marino e il racconto sui social

Cristina Marino si trovava allo zoo con la figlia Nina Speranza e dopo aver visto quella scena, ha deciso di avvicinarsi per chiedere spiegazioni alla maestra:

Ho un nervoso, sono allo zoo con Nina, ci sono tantissimi bimbi in gita. Ho visto una maestra che spingeva un bambino per rimetterlo in fila. Mi sono avvicinata e le ho detto che era agghiacciante il modo in cui si stava relazionando al bambino. Lei mi ha risposto “Fatti i cai tuoi”. Usando la parola cai davanti ai bambini”.

La moglie di Luca Argentero ha confessato di essere “allucinata” prima di fare una riflessione:

Mi fa orrore pensare come i genitori si impegnino a educare i propri figli, e poi vengono mandati a scuola e le maestre si comportano così. Sono innervosita, mi viene voglia di..Vabbè taccio. Secondo me è importante soffermarsi e pensare se quello che scegliamo per i nostri figli sia giusto. Lo dico a me in primis.

Il racconto shock di Cristina Marino sulla maestra allo zoo

Le mamme dalla parte di Cristina Marino

Oggi di quella giornata sui social, restano solo la foto di alcuni degli animali che Nina e Cristina Marino hanno visto ieri allo zoo, ma resta anche l’appoggio di tante mamme che l’hanno ringraziata sui social, commentando gli articoli presenti in rete. Sono molti i commenti in favore della Marino, dopo i suoi racconti sui social.

Va detto che un gesto di quel genere è sempre da condannare e soprattutto poi, se la risposta data corrisponde a quanto riferito dalla Marino, tutto è ancora più grave. Ma come sempre, bisognerebbe ascoltare le diverse campane per comprendere che cosa è accaduto realmente, senza voler in ogni caso, giustificare nessuno.