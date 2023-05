Arisa non rinuncia al Pride e si sfoga contro gli haters: “Io dovrei essere Lady Gaga”

Da instagram Arisa conferma che sarà al Pride di Milano e invita tutti a comprendere il senso delle sue parole

Arisa non ha nessuna intenzione di rinunciare ai prossimi impegni, impegni che la vedranno madrina del Pride in Italia. E lo ribadisce anche via social. Ma non solo. In un lungo sfogo in diretta con i suoi fan, dopo le sue parole su Giorgia Meloni, prova a spiegare le sue posizioni e se la prende un po’ anche con quelli che la criticano e che poi alla fine, i suoi dischi, manco li comprano…

Nel frattempo sui social il dibattito è ancora accesso: sono molte le persone a pensare che chi prende una posizione netta come quella che ha preso Arisa, non dovrebbe rappresentare la comunità LGBTQ+, perchè se pensi che Giorgia Meloni sia una donna forte che abbia bisogno che qualcuno le spieghi le cose meglio, allora, non hai capito molto del mondo che vuoi rappresentare.

Questa la principale accusa mossa ad Arisa. E le parole della cantante non sono piaciute molto neppure a Vladimir Luxuria che ieri, sempre dai social, ha espresso il suo parere.

Le parole di Arisa su Giorgia Meloni-Ultimenotizieflash.com

Il lungo sfogo di Arisa sui social

Così la cantante in diretta instagram poche ore fa:

Ma più di essere veramente… io non vi chiedo mai niente, perché non vi chiedo nulla. E non faccio affidamento sul supporto che mi date o che mi comprate i dischi. Perché voi i dischi manco me li comprate. Io dovrei essere Lady Gaga.

Arisa conferma che sarà al Pride a giugno

Ci vediamo al Pride il 10 giugno e poi a quello di Milano. Il consiglio è: parliamo liberamente e riflettiamo sulle cose e diffidate di chi vi dice sempre e solo sì. Chi vi dice solo sì vi usa. Invece chi vi parla anche mettendo a repentaglio la propria faccia vi ama davvero. Cioè io la penso così nella vita. Amo molto di più le persone che mi dicono dei no e che certe volte la pensano diversamente da me, ma continuano a starmi vicino. Le preferisco a chi mi dice solo sì e mi usa.

Ma neppure queste parole sono servite a molto. Arisa però può consolarsi, visto che ha trovato l’appoggio di sostenitrici come Hoara Borselli, magari le farà piacere leggere parole di sostegno come queste.