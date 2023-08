Home » News dal mondo » Tomaso Trussardi sempre con Odino e la domanda sulle figlie lo fa arrabbiare News dal mondo Tomaso Trussardi sempre con Odino e la domanda sulle figlie lo fa arrabbiare Aurora Chiedono a Tomaso Trussardi quando vede le figlie Sole e Celeste e la sua risposta dice tutto

Tomaso Trussardi stupisce tutti, sui social anche lui si lascia andare alle domande dei follower. Ha una risposta per tutti ma non ha voglia di parlare con tutti. Non è difficile da intuire ma salta fuori che per Tomaso Trussardi niente è più importante delle sue figlie. Una dopo l’altra le sue risposte svelano un po’ di lui.

Per Tomaso Trussardi la felicità non esiste ma si spiega meglio, nessuna tristezza, anche se arriva questa domanda, così come quella sul nuovo amore dopo Michelle Hunziker. E lui ci mette un attimo a demolire chi prima di scrivere non pensa.

Niente e nessuno come Sole e Celeste

“Il tuo primo pensiero al risveglio, anche quando è ancora notte fonda o al mattino presto?” e lui risponde: “Domanda facilissima, ne ho 2 e sono Sole e Celeste”.

Gli chiedono se è felice e Tomaso replica che non è una domanda semplice, non è certo il colore preferito. Per lui la felicità non esiste, è irraggiungibile ma di certo la risposta è un po’ più complessa.

La felicità, come viene intesa comunemente, non esiste… è irraggiungibile… se non nel limite in cui, quando ripensiamo a fatti passati, diciamo ‘sì lì ero felice…

“Quanto sei felice da 1 a 100?” insistono ma Trussardi lascia rispondere l’ovetto Kinder, l’ha già detto che per lui la felicità non esiste, quindi la risposta è 1.

Tomaso Trussardi glissa le domande troppo personali, se gli chiedono perché spesso appare triste risponde con un “Tu?”. Se gli chiedono se è impegnato risponde che ha una relazione felice con il suo Odino. (Sole e Celeste zie del piccolo Cesare)

Tomaso è sereno?

Tomaso e Michelle con le figlie

E’ ironico, diretto, poche parole gli bastano e quando gli chiedono come fa ad essere così chic risponde che è merito del lucido per le scarpe; insomma tutto deve essere perfetto. “Sei sereno?” chiedono i follower impiccioni. Indovinate la sua risposta. “Sì, non piove”. In tanti gli chiedono come stai e svia, non dice nulla ma fa sorridere.

Arriva però una domanda sui figli, anzi ne arrivano vare, Tomaso Trussardi risponde, da padre perde il gusto delle battute sferzanti, divertenti e quando gli chiedono se vorrebbe altri figli risponde di sì.

Le domande che lo fanno arrabbiare

Ed ecco che arriva la domanda sull’amore, se dopo Michelle Hunziker l’ha ritrovato o non lo sta più cercando. “Più che altro mi domando come mai nel 2023 funzioniamo ancora su dogmi così antiquati”. Come si fa a dargli torto. Trova molto banali alcune domande ma continua a rispondere, anche quando vogliono sapere cosa cambierebbe di se stesso. “Non cambierei nulla. Bisogna sempre essere soddisfatti di ciò che si è”.

Ed ecco un’altra domanda sulle figlie che lo infastidisce, giustamente, non poco. “Stai sempre in giro con Odino, ma le figlie quando le vedi?”. “Più che altro le figlie non le posto. Mi domando invece sulla sua poca intelligenza. Davvero poca”.