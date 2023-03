Michelle Hunziker turbo-nonna e Celeste e Sole Trussardi diventano zie

Quanta gioia nella famiglia di Michelle Hunziker: lei diventa turbo-nonna e le piccole Celeste e Sole sono già zie

Michelle Hunziker è al settimo cielo, lei adora essere chiamata nonna e non sarà una classica nonna sprint, per lei non basta. Michelle Hunziker nonna-turno, così la chiama Antonio Ricci e lei aggiunge che ha coinvolto anche le figlie, le piccole Sole e Celeste. Le bambine vogliono essere chiamate zie, nonostante abbiano solo 9 e 8 anni saranno le zie Trussardi. E’ a Tv Sorrisi e Canzoni che la Hunziker svela ancora una volta tutto il suo entusiasmo, ha iniziato a fare la nonna appena ha saputo della gravidanza di Aurora. Ha comprato tutto, il corredino l’ha terminato da tempo, a casa sua c’è la cameretta anche per il nipote e nei cassetti ha tutto quello che Aurora Ramazzotti ha a casa sua, così non dovrà ogni volta preparare il borsone con l’occorrente. Quante coccole per la figlia e il nipote che sta per nascere mentre Michelle Hunziker si confronta anche con Gerry Scotti e lui le assicura che con un nipote tra le braccia sarà tutto più bello e ogni cosa fatta avrà un vero senso.

Michelle Hunziker nonna: “Le mie figlie vogliono farsi chiamare zie”

Celeste e Sole Trussardi non vedono l’ora di diventare zie, coinvolte dalla mamma stanno attendono con ansia il nipotino. “Certo che mi farò chiamare nonna, orgogliosamente nonna. Ho già coinvolto anche le mie figlie più piccole che vogliono farsi chiamare zie, nonostante siano ancora due bimbe. Zia Sole e zia Cece: non suona benissimo?” l’entusiasmo è alle stelle, la conduttrice e showgirl ha iniziato da tempo a fare il conto alla rovescia e da sempre dice che sarà molto presente nella vita del bambino.

Gerry Scotti che le vuole un gran bene ha commentato: “L’appellativo ‘nonna sprint’ è troppo poco per lei che è conduttrice, mamma, imprenditrice, fa programmi in Italia, all’estero, fa ginnastica, sport, è impegnata nel sociale. Ha ragione Antonio Ricci a chiamarla ‘turbo-nonna’”. Manca pochissimo, pochi giorni, forse una settimana o poco più al massimo.

“Non vedo l’ora di spupazzarmi mio nipote. Dopo tre figlie femmine, finalmente un maschietto! Il corredino e la culla sono a posto. Ora sto cercando di capire quali giocattoli piacciono di più ai maschi”.