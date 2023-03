Aurora Ramazzotti non si sposa, l’anello di Goffredo ha un altro significato

L'anello che Goffredo Cerza ha regalato ad Aurora Ramazzotti non è una proposta di matrimonio ma significa altro

Al gossip piacciono i matrimoni e quando al dito di Aurora Ramazzotti è spuntato l’anello che le ha regalato Goffredo Cerza in molti hanno pensato ad una dolce proposta di matrimonio. E invece Aurora Ramazzotti non si sposa, non ha intenzione di sposare il suo compagno, non nei prossimi anni poi chissà si può sempre cambiare idea. Per il momento però è questa la sua idea, forse non è la stessa di Goffredo ma la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha ben più di una ragione per non credere molto nelle nozze. A Vanity Fair ha spiegato che l’anello che le ha regalato Goffredo ha un altro significato, anche più importante di quel giuramento che nella sua famiglia allargata hanno proclamato per ben quattro volte annullando poi tutto con i divorzi.

Aurora Ramazzotti e l’anello che le ha regalato il padre di suo figlio

“È una pietra della sua famiglia che mi ha regalato al compleanno. È un promise ring, la promessa che ci saremo sempre l’uno per l’altra, il matrimonio non c’entra” chiaro il concetto, non ci sarà nessun matrimonio ma presto l’evento dolcissimo della nascita del piccolino. Manca davvero poco, la data è prevista tra fine marzo e inizio aprile, ci siamo.

“Oggi l’idea di stare insieme tutta la vita è quasi un’utopia. Io non ho vissuto chissà che esempi di matrimoni duraturi, lui invece ha i genitori che stanno insieme da 37 anni, ed è stato quindi lui a insegnarmi a pensare al futuro, a immaginare di costruire qualcosa insieme” e Aurora non ha certo torto. Michelle ha sposato suo papà Eros per poi divorziare, sposare Tomaso Trussardi e poi divorziare. Stesso discorso per il cantante che dopo Michelle ha sposato Marica Pellegrinelli e oggi entrambi hanno altri amori.

“Qualsiasi cosa succeda, ho già scelto: ho voluto lui come padre di mio figlio, un legame che dura più di qualunque matrimonio… L’essenziale è che ci sia amore”.

Aury pensava che la gravidanza sarebbe stata idilliaca come quelle della sua mamma, non è andata così e non lo nasconde ma quando pensa a come crescerà suo figlio è certa: “Cercherò di renderlo mentalmente aperto, di fare attenzione alla sua sensibilità. Sono preparata sul gentle parenting, il rispettare i figli, ascoltarli, renderli indipendenti”.