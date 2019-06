Antonella Clerici sceglie il tulle per il matrimonio di Niccolò e Lorella ed è perfetta (FOTO)

Siamo abituati a vedere Antonella Clerici sempre molto coloratissima nelle sue uscite televisive con abiti che attirano l’attenzione del pubblico. E spesso la conduttrice di Rai 1 opta per le stesse scelte anche fuori dal piccolo schermo. Ma in occasione del matrimonio di Lorella Boccia e Niccolò Presta, l’abbiamo vista in una versione completamente diversa. Come si può vedere dalle tante foto delle nozze postate sui social, Antonella Clerici ha optato per un look molto diverso dal solito. Ha infatti indossato una gonna rosa cipria con una camicetta nera. Un look all’ultimo grido reso ancora più originale dal tessuto della gonna, in questo caso il tulle. Voto assolutamente altissimo per Antonellina che ha sfoggiato un look davvero trendi che tra l’altro l’ha valorizzata moltissimo.

PAOLA PEREGO GRANDE ASSENTE AL MATRIMONIO DI NICCOLO’ PRESTA

ANTONELLA CLERICI PERFETTA AL MATRIMONIO DI LORELLA BOCCIA E NICCOLO’ PRESTA

Nelle foto postate sui social la vediamo in compagnia di Lucio Presta, suo manager, senza Vittorio Garrone che probabilmente era fuori per impegni di lavoro e non ha potuto presenziare all’evento. Sempre sorridente, la Clerici è apparsa in grande forma anche in questa occasione e ci ha davvero convinti con il look scelto.

E voi cosa ne pensate del look sfoggiato dalla conduttrice di Rai 1 per questo romantico matrimonio al tramonto?

Anche lei poi come tutti gli altri invitati si è divertita tantissimo a immortalare i due sposi mostrando sui social le stories su Instagram, in particolare quella del taglio della torta. I due giovanissimi sposi hanno celebrato il loro matrimonio in chiesa a Roma per poi spostarsi a pochi chilometri dalla capitale in una romanticissima tenuta.

Ed ecco invece alcune delle foto degli sposi elegantissimi nel giorno più importante della loro vita.

Che voto diamo a Lorella e Niccolò? Sicuramente un bel 10.