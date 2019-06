Paola Perego grande assente al matrimonio di Niccolò Presta e Lorella Boccia: guerra in famiglia?

E’ stato celebrato ieri a Roma il matrimonio tra Lorella Boccia e Niccolò Presta, una cerimonia molto romantica alla quale hanno partecipato tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo. Ma tra questi, almeno a giudicare dalle foto apparse sui social, non c’era una persona in particolare. Parliamo di Paola Perego che, come saprete, è la moglie di Lucio Presta, il papà di Niccolò. Tra lei e il suo figliastro non c’è un buon rapporto: i due cercano di non parlarne ma Niccolò, qualche tempo fa, sui social, in modo esplicito, rispondendo alle domande dei suoi followers, aveva detto di non avere un legame con la moglie di suo padre. E a quanto pare tra loro non c’è proprio nessun rapporto visto che la Perego non è stata invitata al matrimonio neppure in quanto moglie di Lucio Presta. Noi chiaramente non eravamo alla festa per cui non sappiamo se Paola sia sfuggita a tutti gli obiettivi: non compare in nessuna foto, non ha postato nessuna immagine sui social e non ha scritto nulla per questo matrimonio; nelle foto di famiglia Niccolò appare sempre insieme al suo papà, e lo stesso Lucio è spesso da solo anche nelle foto che gli amici vip hanno scattato.

GUARDA QUI LE PRIME FOTO DEL MATRIMONIO DI LORELLA E NICCOLO’

Insomma questo matrimonio pare non avere unito Paola e Niccolò che evidentemente non vanno per nulla d’accordo.

PAOLA PEREGO GRANDE ASSENTE AL MATRIMONIO DI LORELLA BOCCIA E NICCOLO’ PRESTA

E in rete ci si chiede anche se sia stata invitata e abbia deciso di non partecipare oppure se non abbia nemmeno ricevuto la partecipazione. Del resto non sempre nelle famiglie allargate tutto fila liscio. In ogni caso Paola Perego sembra essere molto serena: prima di questo matrimonio lei era tra Aversa e Napoli in compagnia di amiche, per cui immaginiamo che abbia avuto modo di impegnare la giornata in modo diverso, ma di certo, questa situazione non le scivolerà addosso come se nulla fosse.