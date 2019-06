Antonella Clerici a bordo piscina nel suo bosco si gode tutto il relax della nuova vita (Foto)

Un breve video su Instagram e Antonella Clerici forse in costume si gode tutto il relax immersa nel suo bosco in Piemonte, o almeno immaginiamo che sia a casa sua (foto). Una piscina deliziosa, grandi cuscini azzurri, una rivista di moda, tanto verde intorno e il canto degli uccelli. E’ al settimo cielo Antonella Clerici, forse nemmeno lei aveva immaginato che la sua nuova vita accanto a Vittorio Garrone sarebbe stata così bella. Nel suo bosco non è di certo fuori dal mondo, anzi la conduttrice continua a viaggiare e a spostarsi da un luogo all’altro tra impegni di lavoro e privati. Nel fine settimana Antonella Clerici e Vittorio Garrone hanno partecipato con affetto al matrimonio di Lorella Boccia e Niccolò Presta. Per l’occasione ha scelto un look comodo, delizioso, la gonna in tulle rosa cipria e la camicia nera. Sempre su Instagram ha pubblicato alcune foto dalla splendida location delle nozze, confermando anche il suo affetto per Lucio Presta. Prima però era stata a Genova perché se in questi mesi è lontana dalla tv non lo è dagli altri impegni, presentazioni di libri e di eventi a cui non nega il suo prezioso intervento. Ed è a Genova che le hanno scattato altre foto mostrando dettagli sempre molto femminili.

ANTONELLA CLERICI IN PIENO RELAX IN PISCINA

Sotto i jeans i sandali col tacco alto in colore oro. Antonella Clerici passa dalle sneakers coloratissime alle scarpe che per quanto possano essere comode non lo sono per niente. La femminilità però così non manca e anche qualche centimetro in più in altezza. Tra i vari impegni dal matrimonio agli altri eventi è però in quell’angolo di paradiso immerso nel verde che il relax diventa totale.

Prova costume già superata per la Clerici? Non desidera essere una modella ma sentirsi in gran forma e lei non mostra di certo la sua prova costume ma qualcosa in più, ciò che è davvero essenziale, pace e serenità.