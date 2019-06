Eliana Michelazzo e il suo straziante addio sui social a “Simone Coppi”

Lo ha visto per la prima volta in carne e ossa ieri, anche se a distanza, nello studio di Live-Non è la d’Urso. L’uomo che per 10 anni, secondo la sua versione, Eliana Michelazzo ha creduto essere il suo fidanzato/marito Simone Coppi, si è materializzato all’improvviso ma non l’ha portata via sul cavallo bianco. Al contrario, il modello svizzero spacciato per Simone Coppi sui social dalla Michelazzo e dalle altre persone coinvolte in questa storia, ha deciso di denunciare l’ex agente di Pamela Prati.

La Michelazzo in ogni caso, sembra essersi finalmente ridestata da questo sogno e, dopo la puntata del programma di Canale 5 in onda ieri, ha deciso di dare il suo addio, sempre virtuale, all’uomo della sua vita.

ELIANA MICHELAZZO E IL SUO ADDIO SUI SOCIAL A SIMONE COPPI

Ecco le sue parole

Ti ho aspettato.. ti ho amato .. ti ho voluto profondamente e aspettavo di realizzare il mio sogno .. un sogno ormai andato in pezzi .. piano piano sto realizzando che era tutta una montatura .. un modo per tenermi li ferma .. non realizzavo .. perché per me esistevi solo tu .. ero gelosa come lo eri tu .. ti sentivo passare con una moto e ricordavo un sorriso di un ragazzo simile a te che mi ha incantata da lontano .. dopo la puntata ho pianto disperatamente perché la gente ci ride sopra .. ma io credevo veramente e credevo a tutto ciò che mi scrivevi era legge per me .. ormai non sarò più la signora Coppi .. così mi sentivo .. non serviva neanche festeggiare il matrimonio perché per me bastava un pezzo di carta .. che da giudice sapevo che avevi il potere di tenermi legata a te .. (ovviamente ero sposata al Vaticano ) quindi altre dicerie dette a me per rendermi felice . Invece ora sola tanta tristezza . Addio Simone Coppi

Una storia che sicuramente divide: c’è chi crede che Eliana sia solo una vittima di questa storia e chi invece pensa che la Michelazzo sapesse tutto ma che ha avuto un qualche ritorno a fingere per tutto questo tempo…

Eliana Michelazzo e il suo straziante addio sui social a “Simone Coppi” ultima modifica: da