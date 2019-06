Stephan Weiler alias Simone Coppi ha denunciato Eliana Michelazzo

Stephan Weiler è stato tra i protagonisti di Live-Non è la d’Urso nella puntata in onda il 5 giugno 2019. Il povero modello svizzero si è ritrovato nella fossa dei leoni, non comprendendo l’italiano e avendo anche delle difficoltà a capire le battutacce che gli ospiti del programma hanno fatto mentre lui cercava di raccontare come ha saputo di aver subito un furto di immagine, così potremmo dire. Non si può parlare infatti di un vero e proprio furto di identità in quanto, chi gestiva il profilo di Simone Coppi, ha solo preso delle sue fotografie, spacciando quindi il modello per il sedicente magistrato dell’antimafia che viveva sottoscorta e non poteva neppure parlare al telefono. In ogni caso, il modello ieri sera ha parlato poco di questa brutta storia ma, a una rivista Svizzera, ha spiegato come ha scoperto tutta questa brutta storia. Non solo, ha anche rivelato che denuncerà Eliana Michelazzo.

STEPHAN WEILER HA DENUNCIATO ELIANA MICHELAZZO: ECCO LE SUE PAROLE

Intervistato dal magazone svizzero Schweizer Illustrierte, Weiler ha raccontato quello che ha scoperto di recente e anche quello che ha fatto e ha intenzione di fare:

All’inizio pensavo fosse un brutto scherzo, ho improvvisamente ricevuto chiamate e messaggi da un numero sconosciuto italiano. Era un giornalista che mi ha spiegato cosa era successo in Italia e mi ha inviato alcuni link di stampa italiana che parlavano del caso. E’ stato allora che ho improvvisamente realizzato la gravità. Non mi sarei mai aspettato che qualcuno rubasse le mie foto per tali scopi. Ho intrapreso un’azione legale contro Eliana Michelazzo perché dire di avere una relazione con me è una bugia. Al momento non so chi è la vittima e chi l’autore di questo, io so solo di essere innocente”.

Il modello sperava di avere un faccia a faccia con la Michelazzo nel programma di Canale 5 ma lo spazio dedicato a questo capitolo della vicenda è stato molto poco. Weiler però aveva dichiarato al Magazine:

“Sono curioso di sapere cosa mi dirà questa persona. La mia compagna Maria mi sostiene ed è curiosa quanto me di capire cosa c’è dietro. Questo scandalo non ha gravato il nostro splendido rapporto.”

Purtroppo il modello, come abbiamo detto in precedenza, non ha avuto possibilità di un confronto diretto con Eliana. Ha solo detto di non averla mai vista a Piazza di Spagna e di non sapere chi sia.

Non sappiamo se il modello abbia registrato la sua denuncia in Italia o in Svizzera ma una cosa è certa: questa storia passerà in breve tempo dai salotti televisivi alle aule di tribunale e forse solo lì, cadranno le maschere.