Melissa Satta dura contro il gossip con Tommy Chiabra, spiega la sua preoccupazione (Foto)

Da quando Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si sono lasciati la splendida showgirl sarda ha sempre tentato di proteggere il più possibile la sua vita privata e primo tra tutti suo figlio Maddox; lo stesso ha fatto il calciatore (foto). Non hanno mai parlato del perché della fine del loro matrimonio, non hanno mai dato modo al gossip di scrivere sul loro conto più di quanto non fosse già evidente. La rivista Chi invece ieri ha lanciato uno scoop sul suo conto, su Melissa Satta e Tommy Chiabra, pubblicando le loro foto insieme. Niente che faccia pensare a una coppia ma si sa che soprattutto in estate queste notizie fanno gola e la Satta con un lungo post è esplosa in tutta la sua rabbia spiegando i motivi di tanto livore. Non c’è solo un bambino da tutelare ma anche un equilibrio che in questo momento così delicato potrebbe essere facilmente minato. L’ex velina di Striscia la notizia parla di fake news e fa notare che nelle foto che sono state pubblicate con Chiabra, che è solo un amico di vecchia data, mancano tutte le altre persone che erano con loro due a cena e negli altri momenti.

MELISSA SATTA SMENTISCE LA STORIA CON TOMMY CHIABRA – E’ SOLO UN AMICO DI VECCHIA DATA

Uno sfogo lunghissimo, chiaro, diretto, pubblicato su Instagram dalla ex signora Boateng. “Ebbene si dà il caso che tale ‘verve giornalistica’ abbia trovato massimo sfogo in un particolare e delicato momento della mia vita personale, e che le false notizie così velocemente propagatesi, potrebbero destabilizzare fortemente l’equilibrio psicologico di un figlio minorenne, e comunque, più in generale, influenzare negativamente le mie vicende personali, delle quali preferisco non parlare” è solo una parte del suo post che prosegue puntando il dito contro la rivista Chi ma anche contro chi dava già per certa la notizia.

“Mi sveglio stamattina e trovo delle foto su ‘Chi’, foto per strada nulla di che… con un mio amico di vecchissima data, ex di una mia cara amica. Assurdo! Ero a Firenze per lavoro come avete visto dalle foto pubblicate da me nei giorni scorsi… siamo usciti a cena con un gruppo di persone, ma ovviamente questi giornali cercano sempre di trovare lo scoop dove non c’è!” ripete che c’erano anche altre persone con lei e Tommy.

“Sono una donna come tutte le altre che ha voglia di stare in serenità con amici e godersi il tempo libero… niente di più… ma trovo terribile che io debba giustificarmi e difendermi da queste finte storie create solo per vendere qualche copia in più, ed ancor più imbarazzanti gli innumerevoli siti che le riprendono”.