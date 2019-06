Melissa Satta pizzicata con Tommy Chiabra, raggiante al matrimonio di Gloria Patrizi (Foto)

Nessuna lunga storia d’amore per Melissa Satta che dopo il matrimonio da favola con Boateng ha visto andare tutto in frantumi ma la showgirl sarda ha reagito benissimo e per questa estate è più bella che mai (foto). Sarà merito anche dell’amicizia affettuosa con Tommy Chiabra? Per una parte del gossip l’imprenditore di lusso con cui è stata beccata la Satta sarebbe già il suo nuovo compagno ma lei tace. E’ single Melissa Satta, ci tiene a ribadire che è fidanzata con se stessa ma di Chiabra non dice niente, in compenso parlano le foto. E’ la rivista Chi ma anche le storie di Instagram a far nascere forte il dubbio che ci sia un nuovo amore di cui parlare. La rivista di Alfonso Signorini mostra le foto di Melissa e Tommy insieme in più occasioni ma non c’è nessun bacio o altro gesto che confermi la liason. A dire il vero i primi indizi sono arrivati già qualche tempo fa quando l’ex velina sarda ha pubblicato una veduta aerea dell’elicottero, stesse immagini apparse nelle storie Instagram dell’imprenditore.

CHI E’ IL NUOVO PRESUNTO COMPAGNO DI MELISSA SATTA?

Tommy Chiambra gira solo in elicottero, questo dovrebbe far capire il lusso che può permettersi. Lui è l’ex di Fiammetta Cicogna ma non solo, non a caso è ritenuto un noto playboy dell’ambiente modaiolo. Dalle foto pubblicate da Chi è evidente che lui cerchi sempre il contatto con la Satta.

Anche a Firenze sono stati beccati durante una passeggiata e insieme al check in del prestigioso Hotel St Regis. E’ davvero lui l’uomo giusto dopo il fallimento del matrimonio con Kevin Prince Boateng? Tutte avevano sognato nell’estate del 2016 ammirando le foto delle nozze da favola in spieaggia a Porto Cervo. Intanto, lei non è mai stata così bella e raggiante, come mostrano anche le foto al matrimonio di Gloria Patrizi.