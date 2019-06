Gloria Patrizi ha sposato Filippo Braghieri, il matrimonio dell’ex di Massimiliano Allegri (Foto)

Un fine settimana pieno d’amore nel mondo dei vip perché anche Gloria Patrizi, ex fidanzata di Massimiliano Allegri, ha detto il suo sì, ha sposato Filippo Braghieri. Un matrimonio romantico per l’ex coniglietta di Playboy. Fisico supersexy ma la Patrizi ha voltato pagina da tempo e per il suo matrimonio con Braghieri ha indossato un abito da sposa romantico, bellissimo. Capelli lunghi sciolti e il suo giorno più importante è stata una vera favola. La coppia ha pensato al matrimonio già poco dopo il loro incontro. Gloria vive a Dubai con l’imprenditore nel settore del petrolio, oltre alle nozze da sogno immaginiamo che un po’ tutta la loro vita lo sia. La cerimonia e il ricevimento a Castell’Arquato per permettere a tutti di partecipare e tra i tanti invitati spiccavano soprattutto le amiche della sposa, tra tutte la splendida Melissa Satta. L’ex signora Boateng nonostante il suo matrimonio con Kevin Prince sia ormai naufragato da tempo si è divertita tantissimo alla gran festa della sua amica. Crede forse ancora nel matrimonio ma di certo crede nell’amore che lega Gloria Patrizi a Filippo Braghieri.

IL MATRIMONIO DI GLORIA PATRIZI

Radiosa la Satta in tailleur blu ma nonostante le tante bellissime amiche presenti nessuna è riuscita ad oscurare la sposa che ha detto sì al facoltoso imprenditore. L’ex coniglietta di Playboy è stata legata dall’ex allenatore della Juve dal 2011 al 2014, chissà se ha ricevuto anche gli auguri dall’ex fidanzato che adesso è innamorato follemente di Ambra Angiolini.

Abito romantico ma scollatura evidente per la sposa che non ha fatto mancare baci e sorrisi. Tra le amiche legatissime alla Patrizia anche Cristina De Pin, moglie di Riccardo Montolivo. Tante le foto di Gloria Patrizi con le amiche. Un dettaglio: sembra che lei sia una delle poche spose che non hanno indossato un secondo abito di nozze per il party.