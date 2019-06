Ambra Angiolini e Allegri bellissimi dopo cena e tenero il messaggio lasciato in auto (Foto)

Un amore che cresce ogni giorno di più quello tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri e questa è l’ennesima estate che passeranno insieme dopo le prime foto che con uno scoop sveleranno la relazione tra l’attrice e l’allenatore (foto). Intanto sono cambiate un po’ di cose ma loro due sono rimasti sempre uno accanto all’altra e oggi sono più innamorati che mai. In tv hanno dichiarato il loro amore e sono sempre attenti all’altro, riservati ma nei tempi giusti sanno anche come parlare d’amore e dare sostegno all’altro. Proteggono dal primo giorno la loro bellissima storia d’amore ma i paparazzi sono sempre in agguato e un messaggino lasciato in auto è finito tra le pagine della rivista Chi. Niente di grave, solo un’altra dichiarazione d’amore ma così tenera che magari Ambra e Allegri avrebbero voluto restasse segreta, solo per loro due. Mentre Allegri e la Angiolini erano in un locale a cena, in uno dei tanti momenti solo per loro due, i curiosoni hanno notato un biglietto bianco in macchina, un messaggino scritto dall’attrice al suo mister.

AMBRA ANGIOLINI E MASSIMILIAMO ALLEGRI, TUTTO L’AMORE SU UN BIGLIETTINO CON UN DOLCE MESSAGGIO

“Tu sei il mio unico amore. Non ho mai amato nessuno come te. Il tuo pesciolino” poi un cuore trafitto con le dentro le iniziali M e A, niente di più semplice e romantico, parole che solo quando si è follemente innamorati si riescono a scrivere.

Dopo la cena eccoli riapparire, lei in pantaloni chiari e top nero, lui in jeans e giacca. Non manca il bacio appassionato, non mancano i sorrisi di lui anche quando nota la presenza dei paparazzi. Non teme niente il loro amore e non hanno nessun intenzione di sposarsi, per loro non è davvero necessario perché come hanno già raccontato è come se fossero già sposati da sempre, dal primo istante.