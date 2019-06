Elisa Isoardi in spiaggia in posa da diva si gode le sue vacanze (Foto)

Sul suo profilo social Elisa Isoardi regala ai fan gli scatti delle sue giornate, delle sue vacanze al mare (foto). Chiusa La prova del cuoco e in attesa di tornare a settembre speriamo con un po’ di novità, la bella conduttrice ha indossato subito il costume, ma solo una volta si è mostrata in spiaggia per poi tornare vestita. Troppe le critiche di chi ha solo notato che era ingrassata invece di leggere il messaggio che va ben oltre un chilo in più. Lei è la regina degli sguardi malinconici e con un abito perfetto e gli accessori disposti in ordine che appare casuale, la bella Elisa Isoardi si è regalata un’altra foto da like. “Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo. L’altro è pensare che ogni cosa è un pericolo”. Pensieri profondi, citazioni, Elisa si è immersa nella lettura e prende spunto da tante frasi per vivere al meglio il suo periodo libera da amori ma con le persone giuste intorno.

ELISA ISOARDI IN VACANZA AL MARE

E’ in vacanza al mare la conduttrice de La prova del cuoco, si gode tutto il relax possibile. Con lei c’è anche il suo cagnolino, l’adorato Zen e questo la rende felice. Con Zen è tornata a correre e a godersi tutto già alle prime luci del mattino; lo confida come sempre in un suo post social, così come dice anche altro.

La Isoardi adora mandare messaggini in codice sul suo profilo social, post che qualcuno capisce, magari i diretti interessati, molti altri non hanno invece idea di che cosa parli. “C’è qualcuno che mi vuol bene, che tutte le mattine pensa a me, che mi aiuta e mi segue, che non mi fa pesare i suoi problemi e mi ascolta. Sembra quasi una favola ma persone così esistono. Allora pensi che una così ne vale dieci di quelli che fanno finta di starti accanto. Buongiorno!”. Chissà chi ha fatto soffrire Elisa Isoardi e chi invece le resta sempre accanto. Intanto, lei lavora anche alla prossima stagione de La prova del cuoco, girano un po’ di voci con le presunte anticipazioni ma la conduttrice ha già negato, non solo quelle giuste, bisogna solo attendere per saperne di più.

