Brigitte Nielsen festeggia il primo compleanno di Frida, un party tutto rosa per la sua bimba (Foto)

Quanta dolcezza nelle foto che Brigitte Nielsen mostra sul suo profilo Instagram, è una mamma felice di aver messo al mondo la sua bimba, anche se è già alla soglia dei 55 anni e per questo ha ricevuto tantissime critiche (foto). La piccola Frida ha appena compiuto 1 anno e la Nielsen con tutta la tenera complicità di suo marito hanno organizzato un party tutto rosa. Immancabili gli unicorni per il compleanno della bambina, che al momento delle foto non voleva fare altro che giocare, niente sorrisi all’obiettivo ma tanta allegria. Frida non si mette in posa, la sua mamma e il suo papà ridono felici ma sono tante le foto che l’attrice pubblica sul suo profilo Instagram, tutte bellissime. Il selfie di famiglia è più che perfetto, il rosa spicca tra le magliette, i palloncini e i giochi per Frida. “We love you” scrive via social la mamma della festeggiata e aggiunge: “Ovviamente lei è molto più interessata agli unicorni”. Poi gli auguri alla meravigliosa bambina: “Buon primo anno piccola Frida! Buon compleanno mio angelo”.

IL PRIMO COMPLEANNO DI FRIDA, LA FIGLIA DI BRIGITTE NIELSEN

BRIGITTE NIELSEN RACCONTA COME HA CONCEPITO FRIDA

Fino a quando il pancione non è stato enorme e il parto era vicinissimo la Nielsen non ha rivelato a nessuno che era in dolce attesa. Una figlia desideratissima da lei e da suo marito Mattia Dessi, l’uomo che più di tutti la sta rendendo una donna felice.

Nessuna donatrice per avere Frida, l’attrice danese ha già spiegato che anni fa aveva fatto congelare i suoi ovuli ma non è stato un percorso semplice e non solo perché molto costoso. E’ felice Brigitte, con i suoi figli maschi ormai tutti grandi sta crescendo una vera principessa, coccolata da tutti, amatissima, primo tra tutti è ovviamente il suo papà a occuparsi di lei.

