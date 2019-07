Al matrimonio di Paola Turani lo strano outfit di Michelle Hunziker, perfetti Aurora e Tomaso (Foto)

Michelle Hunziker ieri pomeriggio prima che si celebrasse il matrimonio di Paola Turani ha anticipato sui social che Tomaso Trussardi sarebbe stato il testimone di nozze dello sposo, ma cosa ha indossato la coppia e con loro la bella Aurora Ramazzotti? Le foto pubblicato su Instagram hanno deluso qualcuno perché se non c’è dubbio che Paola Turani sia stata una sposa meravigliosa nella scelta di tutti e tre gli abiti bianchi, forse Michelle non ha scelto l’outfit più adatto. La Hunziker adora le tute eleganti, sono di certo bellissime, ma ieri faceva caldissimo e lei ha indossato le maniche lunghe. Come avrà fatto a resistere con quelle temperature considerando che il matrimonio si celebrava nel pieno del calore e che la sua famiglia non poteva di certo arrivare in ritardo? Capelli raccolti ma tutti hanno notato che era fin troppo coperta. Non si è messa in mostra e questo le fa onore ma avrà sofferto di certo il caldo.

MICHELLE HUNZIKER CON TOMASO TRUSSARDI E AURORA RAMAZZOTTI ALLE NOZZE DI PAOLA TURANI E RICCARDO SERPELLINI

Deliziosa Aurora Ramazzotti che per il matrimonio dei Turpella ha scelto di essere una nuvoletta lilla, il colore voluto dalla sposa per i dettagli delle sue nozze e per gli abiti delle numerose damigelle.

Le foto degli abiti da sposa di Paola Turani

Elegantissimo ovviamente Tomaso Trussardi così come Goffredo Cerza, il fidanzato di Aurora. Sappiamo bene però che per gli uomini la scelta dell’abito è cosa ben più semplice. Si sarà pentita intanto Michelle Hunziker della scelta fatta ieri? Non si può nemmeno dire che voleva evitare i raggi del sole perché appena può scappa al mare con le sue bellissime bimbe. Intanto, ancora nessuna notizia ufficiale del presunto addio tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, la coppia non ne parla, nessuno dice niente, nessuna smentita, nessuna foto e così tutto appare una conferma.