Antonella Clerici si rilassa in piscina con Garrone, con calma mentre la Rai presenta i palinsesti (Foto)

Magari non avrà fatto salti di gioia Antonella Clerici quando ha scoperto che la Rai non l’aveva inclusa nei nuovi palinsesti ma ha reagito come meglio non avrebbe potuto fare, prima un bel sorriso senza il bisogno di aggiungere parole e poi un bel bagno in piscina con Vittorio Garrone (foto). Immaginiamo che anche per lei sarà stato un fulmine al ciel sereno scoprire che non solo il prossimo febbraio non vedremo in onda Sanremo Young ma anche che questo autunno non è prevista nessuna prima serata per lei che alla Rai ha sempre dato tanto. Strane scelte da parte dell’azienda ma è adorabile Antonella Clerici nelle sue reazioni, sempre così elegante, solare e con quel pizzico di ironia che non infastidisce ma insegna. Ieri gli altri conduttori erano impegnati con le prove per i palinsesti, lei nella sua meravigliosa casa nel bosco, anzi a bordo piscina tra il verde e l’azzurro con Vittorio Garrone.

ANTONELLA CLERICI SI GODE IL RELAX BUTTANDO GIU’ CON CLASSE IL DISPIACERE

La Rai questa volta non l’ha voluta in tv ma il suo pubblico non attendeva altro che avere notizie dei suoi prossimi programmi. In tutta risposta la Clerici aggiunge la canzone del suo momento alle immagini in piscina, e sceglie “Con calma”. Un solo attimo e si intravede anche lei che come sempre sorride mentre noi immaginiamo che bisogna solo attendere con calma e un po’ di pazienza perché Antonella Clerici non può certo restare fuori a lungo del piccolo schermo.

Con calma prima o poi arriveranno delle novità, l’ex padrona di casa è un vulcano di idee e il tempo per pensare le sarà utile per tirare fuori un ottimo prodotto. Intanto, sole, vacanze, serenità e tanto amore, non solo quello della sua famiglia ma anche quello del suo pubblico che continua a seguirla.