La risposta di Antonella Clerici alla sua esclusione dai programmi Rai è la migliore, nel suo stile (Foto)

Facciamo ancora fatica a credere che Antonella Clerici sia senza un programma in tv, nonostante il contratto con la Rai sembra ormai certo che non condurrà né Sanremo Young 2020 né una prima serata (foto). Ieri la notizia non ufficiale ma poi è arrivato il post di Antonella Clerici, la sua risposta. L’azienda di viale Mazzini non ha previsto che sia tra le conduttrici che vedremo nella prossima stagione televisiva e il sorriso più bello e sereno è il suo commento. “Un sorriso senza parole, niente da aggiungere” è questo il commento che ha aggiunto accanto a uno splendido scatto. E’ una foto che avevamo già visto, è l’immagine della felicità, quella vera, consapevole. Capelli al vento e sorriso che spiazza. Non ha davvero bisogno di dire altro, per lei lo fanno gli amici e i collaboratori, i colleghi che hanno sempre apprezzato il suo lavoro. Rita Dalla Chiesa ha subito commentato: “Sei una tostissima, mangia tante cose buone davanti al mare di Portofino e sorridi sempre…”. Simona Ventura comprende benissimo il suo stato d’animo e le ha mandato tanti baci, anche lei non ha bisogno di aggiungere altro.

LA SCELTA DELLA RAI DI LASCIARE FUORI ANTONELLA CLERICI LASCIA TUTTI SENZA PAROLE

“Anche questa volta hai risposto nel modo migliore. Io sempre con te, con il sorriso” ha commentato chi la conosce bene e noi possiamo aggiungere che non c’è mai stato un commento negativo da parte di Antonella Clerici, in tanti anni magari di delusioni sia nel lavoro che nella sua vita privata ha sempre dimostrato ciò che è davvero.

Non si aspettava nemmeno lei una scelta del genere dall’alto, eravamo in attesa di scoprire quale sarebbe stato il suo nuovo programma, aveva confidato che sarebbe tornata dopo l’estate e di certo pensavamo che ad una prima serata e poi alla terza edizione di Sanremo Young. Attendiamo il seguito, magari si renderanno conto che c’è bisogno di lei in Rai.

La risposta di Antonella Clerici alla sua esclusione dai programmi Rai è la migliore, nel suo stile (Foto) ultima modifica: da