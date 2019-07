Antonella Clerici si sfoga: “Se non sono amata vado altrove”

Il giorno dopo la presentazione dei palinsesti Rai, e l’assenza rumorosa di Antonella Clerici perché esclusa dai programmi, arriva lo sfogo della conduttrice che segue la delusione di tutto il suo pubblico. Nonostante tutto è ottimista la Clerici, come sempre non alza la voce ma sincera parla della sua momentanea incertezza professionale e aggiunge che non resta senza far niente ma fiera alla rivista Oggi confida che se non è amata andrà altrove. Ha bisogno di sentire rispetto, stima, affetto e tutto questo si avverte quando lavora in tv, chi la segue sa bene di cosa parla quando confida la sua amarezza, spiega perché non è andata alla presentazione dei palinsesti, crede che arriveranno cose belle e ammette la sua fragilità, il bisogno di sentirsi amata. In caso contrario Antonella Clerici è pronta a cominciare da capo, non si accontenta. Spiega tutto con semplicità e chiarezza nella sua intervista a Oggi, vuole lavorare, è pagata per farlo.

ANTONELLA CLERICI PAGATA PER NON CONDURRE ALCUN PROGRAMMA

Oltre un milione di euro e nessun programma da condurre, per questo non è andata alla presentazione ieri, perché non aveva nulla da presentare: “Questo non significa però che non lavorerò. Ho un contratto, sono una professionista eclettica, in grado di spaziare dal calcio alla cucina, dall’intrattenimento ai programmi di attualità, e in Rai si sa che il pubblico mi ama e mi apprezza. Fabrizio Salini, l’amministratore delegato, è molto attento ai conti, sono sicura che questa situazione di mia apparente incertezza professionale si risolverà presto in un modo o nell’altro” ha commentato alla rivista aggiungendo la sua risposta nel caso arrivasse un’offerta da Mediaset.

“A me piacciono i progetti… E se penso ad Amici o a C’è posta per te, non posso che fare i complimenti alla tv commerciale. E poi adorerei il bancone di Striscia la notizia perché io non lavoro in tv: mi diverto in tv! E lì so che mi divertirei da pazza… “. Poi confida la cosa più difficile di tutte ma è anche per questo che il pubblico non si arrenderà: “Io ho un limite enorme. Una fragilità dirompente: devo sentirmi amata, e questo vale per tutto. Affetti come lavoro. Se non mi sento amata, vado altrove, ricomincio da capo, non mi accontento”.