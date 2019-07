Claudia Gerini a Formentera il costume intero le regala un fisico perfetto e un incidente hot (Foto)

Claudia Gerini è bellissima come sempre e questa estate anche più in forma come mostrano le foto scattate dai paparazzi a Formentera (Foto). In inverno magari ci si lasica un po’ andare, capita a tutte, ma sotto il sole quando è il momento della prova costume salta fuori la verità e la Gerini è sempre al top. Merito anche del costume scelto questa estate 2019, un costume intero azzurro che se nasconde i punti critici delle donne, come la pancetta, mette in risalto il pezzo forte dell’attrice. Così tanto in risalto che il costume le gioca un brutto scherzo, piacevole invece per i paparazzi che pronti a scattare il mezzo topless mostrano tutto sulla rivista Diva e Donna. Claudia Gerini pizzicata a Formentera mentre si gode le sue vacanze con le figlie. Un incidente sexy ovviamente non voluto ma con un modello così bisogna fare attenzione. L’allacciatura al collo senza altro sostegno è davvero pericolosa così tutto finisce un po’ in primo piano, nulla di grave.

CLAUDIA GERINI SENSUALE COME SEMPRE IN COSTUME A FORMENTERA E’ BELLISSIMA

Il tempo passa e l’attrice romana è alla soglia dei 48 anni ma non li dimostra per niente, si gode la sua età e continua ad allenare il suo fisico. Di certo madre natura non regala tutto per sempre, un aiutino è necessario e la Gerini improvvisa anche lezioni di nuoto. Non c’è dubbio che il suo fisico sia allenato, si nota mentre in mare insegna tutto a sua figlia Linda.

Claudia Gerini che passione in auto con il fidanzato

Pelle nuda a vista e mezzo topless a favore di fotocamera per la gioia dei paparazzi che sotto il sole in spiaggia non attendono altro che un errore dei vip. Non si dispiacerà Claudia perché l’effetto è davvero top; immortalata in pose sexy si conferma ancora una volta una delle più belle ammirate.

