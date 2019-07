Melissa Satta non parla di Boateng ma fa una rivelazione su Bobo Vieri

In una lunga intervista per Grazia, Melissa Satta si è lasciata andare a qualche confessione che riguarda la sua vita privata ma non solo. L’ex velina ha parlato della sua grande passione per il calcio, di quella che è la sua vita con un bambino piccolo da coccolare. Non ha invece voluto dire nulla sulla fine della sua storia con Boeateng e neppure del riavvicinamento che ci sarebbe stato nelle ultime settimane. Parla però di un suo ex, Bobo Vieri e si dice felice di quella che è oggi la vita del “bomber”.

MELISSA SATTA SU GRAZIA: ECCO COSA PENSA DI BOBO VIERI

A proposito delle sue emozioni e del modo di esternarle, la Satta ha spiegato: “non sono una che abbraccia tutti, non mi piace. Non amo esternare le mie emozioni, sono poco fisica, molto riservata” . Per quanto riguarda il suo look invece ha rivelato: “Mi piace vestirmi con tute, speaker e giacche oversize: sono un maschiaccio” .

A proposito della sua passione per il calcio che è nata sin da quando era molto giovane, racconta: ” “la verità che le donne che giocano a calcio fanno ancora paura a molti, ma è solo un pregiudizio. Non c’è nessuna contraddizione tra l’essere sexy e fare uno sport considerato dalla tradizione solo per maschi” .

La Satta parla in questa intervista anche del suo ex, Bobo Vieri: “siamo stati insieme quasi sei anni ed è una persona alla quale vorrò sempre bene. Non ci frequentiamo per cui non siamo veri amici”. Tra i due quindi non ci sono rapporti ma la Satta è felice di come sia cambiata anche la vita privata di Bobo: “sono davvero contento che si sia sposato con una bravissima ragazza, Costanza Caracciolo, e che abbia una figlia, Stella. Non mi meraviglia che sia diventato così celebre: è un giocherellone, fa ridere, è sempre stato così”.

