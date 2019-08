Caterina Balivo in vacanza in California con la famiglia allargata (Foto)

Caterina Balivo ha lasciato Capri ed è già in California con la famiglia al gran completo per una vacanza speciale (foto). Prima di partire però ha studiato con i suoi collaboratori i look per la prossima edizione di Vieni da me, scherzando sulla semplicità e la sobrietà che dovrebbe adottare per un programma che va in onda alle 14:00. Sappiamo che non sarà così e Caterina Balivo piace anche per questo, per la sua capacità di stupire anche con i suoi abiti, alcuni bellissimi, altri che nessuno si sognerebbe di indossare. Lei è una delle pochissime donne del mondo dello spettacolo che in Italia si mostra anche senza un filo di trucco, inevitabilmente si becca una buona dose di critiche ma lei sorride, si diverte. L’hanno criticata anche per le sue foto e i commenti dall’amata Capri e di certo non mancheranno gli attacchi alle immagini che mostra dalla California. Prima tappa Stanford e chissà se scherza quando dice che lei avrebbe dovuto studiare proprio in questa università.

CATERINA BALIVO IN AMERICA CON MARITO E FIGLI

Anche Guido Maria Brera è in pausa dal lavoro e non poteva che andare con lui in America. Caterina confessa che manca dagli Stati Uniti da ben dieci anni, suo marito scherzando dice che ha fatto bene. Sembrano tutti un po’ annoiati e lei fa notare con ironia quanta allegria ci metta in questo viaggio la sua famiglia. Il primogenito ha sete, la figlia del marito, la bella Costanza, controlla le calorie degli snack, lei si diverte a mostrare un po’ di video su Instagram.





La piccola Cora è con loro o no? Al momento non si è vista, forse era troppo stressante per lei un viaggio così lungo, magari sarà rimasta a Capri. Bellissima la sua famiglia allargata; la figlia di Brera sembra viva con loro, tra loro c’è un legame molto forte. Chissà se di ritorno dall’America andranno anche un po’ in montagna o torneranno sull’isola campana.