Caterina Balivo e la piccola Cora legate anche dalla passione per l’orto e la campagna (FOTO)

Caterina Balivo si gode la sua estate insieme alla famiglia, tra una pausa e l’altra di lavoro e cerca anche di staccare dai social, che durante l’anno la vedono sempre protagonista. La conduttrice ha spiegato in questi giorni, a tutte le persone che la seguono con affetto, che non è sparita ma in estate, quando è in compagnia dei suoi bambini, preferisce essere meno social e postare meno stories per dedicarsi a loro con tutto il suo amore. Ma le foto non mancano e i momenti da immortalare, anche durante le vacanze, sono tantissimi. E oggi, in una giornata che per Caterina è di lavoro, il pensiero torna alle ferie, passate con i suoi figli. In particolare la conduttrice di Vieni da me ha postato delle foto che la mostrano insieme a Cora. Mamma e figlia sono legate dalla passione comune per l’orto e la campagna!

Vestite rigorosamente uguali, Cora e mamma Caterina partono insieme per la raccolta dei frutti in compagna!

CATERINA BALIVO E LA PICCOLA CORA CAMPAGNOLE PERFETTE: ECCO LE FOTO

Ecco il dolce messaggio di mamma Caterina, tornata in città ma con un pensiero sempre alla sua famiglia:

Amavo andare in campagna con nonno Emilio e il mio papà, amavo vederli raccogliere le “percoche” mentre io mangiavo quelle cadute a terra che erano così sugose da fare il buco al centro e quasi berle.

Con i miei bambini ho cercato ogni volta di ricreare un angolo verde per insegnare loro che la terra va rispettata e amata.

Ora anche Cora vuole sempre salutare i coniglietti del fratello, vedere se le galline hanno fatto l’uovo ( da un po’ di giorni niente ..) e raccogliere pomodori rossi e basilico che lei odora, arricciando il suo nasino all’insù.

Ps scrollate le foto, c’è la mia piccola con la sua cuginetta Benedetta, biondissima perché a casa nostra si fanno solo figli biondi 👧

Aversa città normanna!💁🏻‍♀️

Oggi per me si lavora e voi ?

Ed ecco alcuni scatti che la Balivo mostra sui social:

Non sono bellissime e dolcissime insieme?