Ilary Blasi sempre in forma, segue la dieta del dottor Sorrentino e non rinuncia alla pasta (Foto)

Anche questa estate Ilary Blasi ha incantato tutti con il suo sorriso, la perfetta forma fisica e la semplicità, ma qual è il regime dietetico che segue la showgirl e conduttrice (Foto)? Che nessuno immagini che dietro alla sua bellezza non ci siano sacrifici, primo tra tutti c’è lo sport, l’attività fisica che non va mai abbandonata, fondamentale per mantenere la tonicità, soprattutto se non si è più ragazzine. Ilary Blasi confessa la sua pigrizia ma anche che per esigenza di lavoro deve andare in palestra. Alla rivista Oggi ha raccontato che in passato è stata anche più in forma di questa estate ma non fa niente perché ha trasgredito più del solito e si è rilassata, ed è ciò che fa un po’ ogni anno quando iniziano le vacanze. L’ex letterina sta attenta tutto l’anno ma in questo periodo mangia, beve e si riposa, in pratica il contrario di ciò che fanno molte donne, niente dieta tutto l’anno e poi digiunano per la prova costume e non c’è niente di più sbagliato.

ILARY BLASI SEGUE IL REGIME ALIMENTARE DEL DOTTOR NICOLA SORRENTINO

Si dice che conti i rigatoni per lei e Francesco Totti e infatti non rinunciano alla pasta ma con moderazione, segue infatti i consigli dello specialista in scienza dell’alimentazione dietetica Nicola Sorrentino e quindi niente digiuni, nessuna fastidiosa rinuncia ma è ovvio che se Ilary mangia la pasta fa attenzione a ciò che la rende davvero calorica, il condimento.





Nella sua dieta sono previsti tre spuntini al giorno a base di frutta secca, sono quelli che smorzano la fame e fanno bene. Tanto pesce e anche legumi per sostituire la carne e ovviamente frutta, verdura e farine integrali. Un’alimentazione sana che non esclude nulla ma fa attenzione alla qualità. Inoltre, palestra tre volte a settimana, pilates e yoga e l’ottimismo che rende tutto più semplice.