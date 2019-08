Estate da chef: scopri dove sono andati in vacanza quelli più amati

L’estate sta per terminare. Mancano ormai pochissimi giorni all’inizio di settembre ma non perdiamoci d’animo e godiamocela fino all’arrivo della nuova stagione. Anche i vip stanno passando delle splendide giornate di relax e divertimento durante queste vacanze estive. Oggi vi parliamo, in particolare, di alcuni degli chef più amati da pubblico televisivo italiano. Sì perché, ammettiamolo: quanto ci piacciono i programmi di cucina trasmessi sul piccolo schermo? Bene, e allora volete scoprire come hanno passato le vacanze Alessandro Borghese, Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo e tanti altri? Continuate a leggere per capire dove hanno deciso di passare questa ‘estate da chef’!

Da Alessandro Borghese a Carlo Cracco, da Antonino Cannavacciuolo a Bruno Barbieri e tanti altri: ecco l’estate degli chef più amati dal pubblico

E partiamo proprio da Alessandro Borghese che per “ribaltare”, come direbbe lui, la sua estate ha scelto come meta le Mauritius e si diverte a mostrare a tutti i suoi fan gli splendidi angoli di paradiso in cui si trova. Destinazione diversa per Carlo Cracco con la sua dolce metà. Il noto chef ha deciso di passare le vacanze estive nella bella Croazia. L’amatissimo Antonio Cannavacciuolo sembra essersi invece diviso tra il lavoro e la famiglia. “Un mare di coccole e sorrisi” ha scritto appena qualche giorno fa sul suo profilo Instagram postando una foto insieme al suo piccolo. E Bruno Barbieri dove è stato quest’estate? Lo chef con sette stelle Michelin in carriera si è mostrato sorridente sui social network in alcune foto al mare. Simone Rugiati, invece, ha fatto innamorare della sua meta estiva i suoi tanti followers con degli scatti direttamente da Nosy Be, in Madagascar. Ma vi lasciamo subito alcune foto dei nostri amati chef durante le vacanze estive!

Vacanze estive da chef: chi è il tuo preferito e quale meta sceglieresti?

Davvero delle mete molto belle e diverse tra di loro, dunque, per i nostri amatissimi chef ma chi è il più amato di tutti fra di loro? Questo è difficile dirlo. Hanno dei caratteri sicuramente differenti e delle personalità veramente uniche. Certo è che hanno tutti una cosa in comune: cucinano in maniera eccellente! E allora se c’è da scegliere un preferito come si sceglie? Fateci sapere chi è il vostro chef preferito tra i nostri commenti. Non solo però. Oggi siamo curiosi. I nostri chef hanno scelto, tra le altre mete estive, la Croazia, le Mauritus, il Madagascar. Dei posti davvero incredibili e, anche questa volta, diversi tra di loro. E allora vi chiediamo: tra questa bellissime destinazioni dove andreste per godervi del sano relax e la giusta dose di divertimento durante le vacanze estive? E dove invece le avete trascorse quest’anno? Siamo curiosi di leggere i vostri commenti!