Andrea Damante commenta l’uscita del libro di Giulia de Lellis: “Cose trash scritte per soldi”

In queste ultime settimane si è molto parlato del libro pensato ( e non scritto ) da Giulia de Lellis. Un libro che è un’autobiografia pensata dalla influencer con oltre 4 milioni di fans aiutata nella scrittura da chi fa questo mestiere. La De Lellis ha parlato de Le corna stanno bene su tutto sui social, sui giornali, nelle sue interviste e ha spiegato che, prima di rendere ufficiale la pubblicazione del libro ha informato il suo ex, Andrea Damante, di quello che sarebbe successo. Un gesto sicuramente dovuto visto che Andrea sarà in qualche modo il protagonista della storia raccontata nel libro di Giulia de Lellis. La bella influencer ha specificato in diverse occasioni di essere una persona corretta e di aver quindi messo a conoscenza il Dama di quello che sarebbe successo. A quanto pare però le parole di Giulia non sono bastate a convincere Damante del fatto che tutto questo fosse una buona idea, anzi. Dalle pagine di Gente, arriva il primo commento ufficiale da parte dell’ex tronista che dice la sua sul libro di Giulia, in uscita tra soli dieci giorni.

Damante tra l’altro, era stato travolto dalle critiche pochi giorni fa quando Giulia aveva pubblicato sui social uno stralcio del libro dove parlava dell’ossessione di Andrea per la dieta.

ANDREA DAMANTE COMMENTA LA SCELTA DI GIULIA DE LELLIS DI SCRIVERE UN LIBRO SULLA LORO STORIA

Dal settimanale Gente, il Dama ha spiegato:

Ho fatto degli errori, e non ho mai negato quel tradimento, ma ciò che più mi dispiace è che Giulia abbia buttato via la nostra storia così. Buttata con un libro che tra l’altro non avrà scritto lei. Parlando della nostra intimità e raccontando f…..ie tipo la storia della dieta. Cose pazzesche, non vere.

Immaginiamo quindi che il Damante, dopo l’uscita del libro di Giulia De Lellis avrà modo di dire la sua per smentire o confermare quello che nel testo si legge.

Il dj ha continuato:

Certe rivelazioni sono una cosa talmente trash, una roba fatta solo per guadagnare un po’ di soldi che proprio non mi appartiene. Sono davvero dispiaciuto, ma preferisco non commentare. Meglio lasciar parlare il mio lavoro, la mia musica e il mio primo disco, in uscita per l’anno prossimo.