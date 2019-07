Le corna stanno bene su tutto è il titolo del primo libro di Giulia de Lellis

Le corna stanno bene su tutto, con sottotitolo “Ma io stavo meglio prima” è il titolo scelto da Giulia de Lellis per il suo primo libro. Da mesi si parla di questa autobiografia nella quale l’influencer racconterà la sua storia e adesso finalmente le sue fans potranno correre in libreria per comprare il libro edito dalla Mondadori ( e di certo non è poco). Nel suo primo libro la De Lellis, che per sua stessa ammissione nella casa del Grande Fratello Vip aveva dichiarato di aver letto solo un libro nella sua vita ma di essere pronta a scriverne uno, la bella ex corteggiatrice di Uomini e Donne e oggi Influencer da 4 milioni di followers su Instagram, parla della sua storia. E come potrete capire anche dal titolo, della sua storia d’amore con Andrea Damante. Del resto, corna o non corna, la fama e la scalata al successo di Giulia de Lellis, partono proprio dalla sua partecipazione a Uomini e Donne e dal fatto che lei sia stata la scelta del tronista, il Dama appunto. La storia dei #Damellis ha fatto sognare orde di fans pronti a fare di tutto per Giulia e Andrea ma, come le favole più belle, anche in questo caso, le spine non sono mancate. Ed è stata Giulia a pungersi per ridestarsi dal suo sonno da principessa del bosco. Le spine sono state le corna che, come racconta Giulia nel suo libro, il suo ex le ha fatto.

Una storia caratterizzata da alti e bassi e della voglia di Giulia di provare persino a perdonare Andrea perchè lei, in quella relazione ci credeva. Pochissime interviste nell’ultimo anno ed ecco il motivo: chi vuole sapere che cosa è successo tra lei e Andrea Damante deve per forza comprare questo imperdibile romanzo.

GIULIA DE LELLIS E IL VIDEO CHE PUBBLICIZZA L’USCITA DEL SUO PRIMO LIBRO

“Io sono Giulia e il 18 aprile ho scoperto di avere le corna” dice la De Lellis in un video da migliaia di visualizzazioni che sta spopolando sui social. Come se fosse a una seduta di alcolisti anonimi, ma in questo caso insieme a lei ci sono “vittime di tradimenti”, la De Lellis rivela ai suoi colleghi di sventura di esser stata tradita.

In meno di due ore il video ha avuto oltre 800 mila visualizzazioni.

Le corna stanno bene su tutto è il titolo del primo libro di Giulia de Lellis ultima modifica: da