I look delle conduttrici Rai e Mediaset al debutto: promosse o bocciate? (FOTO)

Ieri lunedì 9 settembre, è stata la giornata dei grandi ritorni dei programmi televisivi dopo la lunga pausa estiva. Pomeriggio Cinque, La vita in Diretta, Forum, Mattino Cinque, Vieni da me e tanti altri. I nostri programmi televisivi preferiti son finalmente tornati a tenerci compagnia durante le nostre giornate. E con le trasmissioni sono tornate ovviamente anche le conduttrici più amate dal pubblico italiano. Da Barbara d’Urso a Caterina Balivo, passando per Barbara Palombelli e Lorella Cuccarini fino a Eleonora Daniele. Il loro ritorno in tv certamente ha fatto parlare soprattutto il popolo del web, come spesso capita, che non ha perso occasione di commentare… anche i loro look! Curiosi di sapere quale look hanno scelto le conduttrici dei programmi Rai e Mediaset per il grande ritorno? Vediamoli insieme.

Nuova stagione tv, ecco i look delle conduttrici di Rai e Mediaset: da Lorella Cuccarini a Barbara d’Urso

Partiamo dai programmi Rai. L’attesa più grande era sicuramente per il debutto di Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta. La conduzione della Cuccarini, inizialmente, ha causato un po’ di polemiche da parte del pubblico ma la bella Lorella non si è fatta certo frenare e si è dimostrata molto professionale e preparata a questa nuova avventura. Per il suo debutto sceglie un look semplice ma molto fine e femminile. Un completo con delle sfumature di rosso e boccoli sciolti. Facciamo adesso un salto a Mediaset con Barbara d’Urso che ha ripreso il comando del suo Pomeriggio Cinque. La spumeggiante conduttrice ha scelto un look total white e molto fresco per il suo ritorno su Canale 5. Ecco, qui di seguito, alcune foto dei look di Lorella Cuccarini, Barbara d’Urso e delle altre conduttrici Rai e Mediaset per il loro ritorno in tv:

Ritorno tv per le conduttrici Rai e Mediaset: freschezza per Caterina Balivo ed eleganza per Federica Panicucci

Tanto colore per le conduttrici Rai. Elisa Isoardi, Eleonora Daniele e Caterina Balivo scelgono infatti delle sfumature di rosa per colorare gli studi dei loro programmi e conquistare il pubblico da casa. Il Blumarine di Caterina Balivo per la prima puntata di Vieni da me convince il popolo del web che, nei commenti sotto il suo post pubblicato sul suo profilo Instagram, fa i complimenti alla conduttrice. Ritornando a Mediaset, anche Federica Panicucci, così come Barbara d’Urso, sceglie il total white per il ritorno su Canale 5 con Mattino Cinque. Il suo elegante abito di Elisabetta Franchi conquista il pubblico di Mediaset.

Mentre le conduttrici Rai scelgono i colori, quelle di Mediaset si orientano sul bianco. Look molto diversi, dunque, per i grandi ritorni dei programmi televisivi del piccolo schermo. E tu quale look delle conduttrici dei programmi Rai e Mediaset hai apprezzato di più? Aspettiamo il tuo parere tra i commenti.