Gli ascolti di Vieni da me: Caterina Balivo in solitaria vola alto nel pomeriggio di Rai 1?

Vieni da me al suo esordio il 9 settembre 2019 con Caterina Balivo che torna carica più che mai anche perchè ha un altro traguardo da festeggiare: la puntata numero 200. Ieri infatti su Rai 1 è andata in onda proprio la duecentesima puntata di Vieni da me con tanto di festa sul finale. La Balivo ha confessato alla fine della puntata di esser stata molto emozionata per questo debutto e bisogna anche dire che a casa è arrivata quell’ansia da prestazione che caratterizza i debutti. In particolare nella prima parte di Vieni da me, quella dedicata all’intervista con Massimo Boldi, complice anche il ritmo lento che c’era, il risultato non è stato dei migliori e la noia ha preso il sopravvento. Molto meglio i momenti successivi grazie anche alla freschezza di Anna Safroncik e alla energia di Miss Italia che, abbiamo scoperto, non essere solo bella ma anche capace di attirare l’attenzione con i suoi discorsi, un merito non da poco.

Ma tornando ai dati di ascolto, è chiaro che dalla prima puntata di Vieni da me ci si aspetti un risultato molto alto. E non solo perchè la Rai quest’anno vuole numeri più alti, visto il budget investito per il programma della Balivo ma soprattutto perchè questa prima settimana Vieni da me va in onda senza nessun competitor. E’ quindi chiaro che, senza Uomini e Donne e senza Detto Fatto in onda nella stessa fascia oraria, Rai 1 si aspetti molto di più da Vieni da me e da Caterina Balivo.

LE LACRIME DI CATERINA BALIVO E MISS ITALIA NELLA PRIMA PUNTATA DI VIENI DA ME

ASCOLTI VIENI DA ME PRIMA PUNTATA 9 SETTEMBRE 2019: ECCO I DATI DI ASCOLTO

Lo scorso anno la prima puntata di Vieni da me era stata vista da 1.416.000 spettatori pari al 10.59% della platea. Ricordiamo però che lo stesso giorno, su Rai 2 andava in onda Detto Fatto con 855.000 spettatori con il 7.02% . E inoltre su Canale 5 faceva il suo debutto anche Uomini e Donne che invece questa settimana, come succede anche con Detto Fatto, non andrà in onda. La prima puntata di Uomini e Donne in onda contro Vieni da me, registrava una media pari a 2.670.000 spettatori con il 22.15% (finale: 2.430 .000 – 22.55%).

Da Vieni da me quindi in questo caso ci si aspetta davvero tanto considerato che è l’unico programma ad avere “vita facile” almeno per questa settimana.

Ecco i dati di ascolto di Vieni da me alla prima puntata in onda il 9 settembre 2019: in aggiornamento dopo le 10.