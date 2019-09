A Vieni da me lacrime per Miss Italia e Caterina Balivo ricordando la mamma di Carolina che non c’è più

Carolina Stramare alla sua prima intervista dopo la vittoria a Miss Italia 80 oggi ospite di Caterina Balivo nella puntata di Vieni da me. Per il debutto della nuova edizione del programma del pomeriggio di Rai 1 si sceglie di dare spazio a Miss Italia. Del resto Caterina Balivo era tra le giurate di questa finalissima in onda di uovo in casa Rai e visto che ha anche lottato insieme alle sue colleghe per il rientro in gara di Carolina, quale posto se non il divano rosso di Vieni da me, era adatto per questa intervista? Carolina sorridente e molto emozionata spiega che questa è proprio la sua prima vera intervista ed è felice di essere nel programma di Caterina Balivo che tra l’altro ringrazia per quello che è successo venerdì sera.

Si parla un po’ di tutto ma la commozione e le grandi emozioni arrivano nello studio di Vieni da me quando Carolina inizia a ricordare la sua mamma. Purtroppo la mamma della bella miss è morta e per questo Carolina ha scelto di ringraziare i suoi nonni, figure fondamentali, insieme al suo papà da quando la mamma non c’è più.

CAROLINA STRAMARE E CATERINA BALIVO IN LACRIME NELLA PRIMA PUNTATA DI VIENI DA ME

In puntata viene mostrato un post che Carolina ha pubblicato nel luglio del 2018 per ricordare la sua mamma. La Miss spiega che le cose che le mancano di più della sua mamma sono le discussioni quotidiane, vivevano insieme da sole ed erano fondamentali l’uno per l’altra. Caterina Balivo legge le dolci frasi che Carolina ha dedicato alla sua mamma e non riesce a trattenere le lacrime.

Carolina ha spiegato che non avrebbe voluto parlare durante miss Italia dei suoi nonni e della sua famiglia perchè non le andava di passare da vittima e così è stato fino a quando poi ha deciso di dedicare a loro un dolce pensiero. Oggi i suoi nonni sono nello studio di Vieni da me felicissimi di come siano andate le cose. Non si aspettavano di vedere Carolina con la corona di Miss Italia ma adesso sono più che felici per lei!