Caterina Balivo offre il caffeuccio agli ospiti di Vieni da me: come risponderà Barbara d’Urso?

Giornata difficile oggi per chi deve seguire tutti i programmi in onda in tv dal mattino alla prima serata…Si fa per dire ovviamente perchè per noi è un gran piacere guardare i programmi in onda in questo 9 settembre 2019 giornata di debutti. Oggi prima puntata anche per Vieni da me che torna con delle novità nel pomeriggio di Rai 1. Tra le altre, nel momento dedicato alla cassettiera, con l’intervista al vip ( nel caso di oggi Massimo Boldi) un piccolo spazio pubblicità, se così possiamo dire. Infatti nel corso della puntata, la Balivo ha offerto al suo ospite il caffè. Ma si sa che il caffeuccio è di casa su Canale 5 anche se in realtà Pomeriggio 5 è uno dei pochi programmi durante i quali non c’è spazio per gli sponsor di Caffè Borbone!

La Balivo infatti ha si offerto il caffeuccio al suo ospite ma ovviamente il tutto è finalizzato al promo del caffè Borbone che è tra gli sponsor del programma di rai 1. Il riferimento però al famoso “caffeuccio” sempre più esclusiva di Barbara d’Urso, non è passato inosservato e sono molte le persone ad aspettarsi un qualche commentino da parte della conduttrice di Canale 5 che torna oggi con il suo Pomeriggio Cinque.

A VIENI DA ME IL MOMENTO CAFFEUCCIO E’ SERVITO: LA D’URSO COMMENTERA’?

La sensazione è che la Balivo offrirà tutti i giorni il caffè al suo ospite. Lei però non lo ha preso: “Se inizio ora fino alle 16…” ha commentato la conduttrice che ha però offerto una bella tazza di caffè Borbone al suo ospite.

Arriverà una qualche frecciatina da parte di Barbara d’Urso oppure visto che si tratta di scopi promozionali tutto passerà in secondo piano? Non ci resta che attendere la prima puntata di Pomeriggio 5 oppure una storia della Carmelita sui social! Vedremo…

+++ La bevanda del mattino nominata a #vienidame +++ pic.twitter.com/Kznb7RUFa1 — Maurizio Kostanzo (@MauryKostanzo) September 9, 2019

Nel frattempo sui social si fa della sana ironia…