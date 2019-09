Michelle Hunziker mostra il pancione e ride, non ha mai nascosto la voglia di un figlio maschio (Foto)

Michelle Hunziker è incinta? La showgirl e conduttrice svizzera mostra il pancione, le curve più che arrotondate ma c’è qualcosa di strano (foto). Non ha mai nascosto di desiderare un altro figlio ma nelle immagini che mostra su Instagram ride ed è solo uno scherzo, una risposta all’ennesima fake news che la riguarda. A intervalli regolari Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono in crisi o aspettano un altro figlio e lei spesso smentisce le notizie di cronaca rosa. Dopo aver parlato del litigio in spiaggia con il marito di cui abbiamo visto le foto qualche settimana fa, raccontando la sua gelosia e smentendo senza dire molto le chiacchiere sulla crisi con Tomaso, adesso tocca al finto pancione.

MICHELLE HUNZIKER CON IL FINTO PANCIONE FA SORRIDERE TUTTI E RIVELA L’ENNESIMA FAKE NEWS

Pancino sospetto per Michelle? Lei chissà se sorride anche quando per l’ennesima volta legge la falsa notizia ma poi di certo sorride quando prende tutti un po’ in giro mettendo qualcosa sotto la maglietta per simulare curve inesistenti. “Fake news and fake curves” scrive la Hunziker e nel video su Instagram sfoggia un pancione enorme ed esclama “Basta con sta storia! Ma vi sembri incinta?”.

Massima simpatia come sempre per la mamma di Aurora, Sole e Celeste che non ha mai nascosto il sogno di avere un altro figlio, un maschietto dopo tre femmine, desideratissimo anche da suo marito ma che non arriva. “Le curve insolite non sono quelle che quando uno mangia magari qualcosa di pesante ha un pochino di pancia – e prosegue – Sono queste le curve insolite, quindi d’ora in poi preoccupatevi se ho una roba del genere”. Anche questa volta il dolce pettegolezzo sull’arrivo di un altro bebè è stato smentito.