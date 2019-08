Litigio in spiaggia per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la più arrabbiata è lei (Foto)

Una frase vecchissima ma che con le foto della discussione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sta benissimo: l’amore non è bello se non è litigarello (foto). Mentre ammiriamo dai social le immagini della Hunziker con la sua bellissima famiglia in montagna, la rivista Diva e Donna pubblica le foto del litigio per i coniugi Trussardi. Sono ovviamente scatti di qualche giorno fa, magari di qualche settimana, la coppia è tesa, a dire il vero la più arrabbiata è Michelle, splendida anche quando è nervosa. Tomaso sembra volere chiarire, spiegare, mantiene la calma, si avvicina, lei lo respinge e torna sotto l’ombrellone prima con un sorriso e poi con il muso lungo. Che noia sarebbe una coppia sempre e solo sorridente ma anche nel litigare ci vuole rispetto e loro ce l’hanno.

MICHELLE HUNZIKER E TOMASO TRUSSARDI LE FOTO DEL LITGIO AL MARE

Gli scatti di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in montagna con le bimbe

Niente giornata con relax per i Trussardi che dopo un bel bagno al mare hanno discusso per chissà che cosa. Forse si sono allontanati dalla spiaggia e dalle bimbe proprio per chiarire tutto ma al paparazzo non è sfuggita la ghiotta occasione. Ogni anno Michelle e Tomaso vengono beccati mentre litigano, niente di più normale.

Le foto pubblicate dalla rivista Diva e Donna, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi litigano in spiaggia





Ci avranno messo poi pochissimo a risolvere tutto e chissà come si sarà fatto perdonare il bel Tomaso Trussardi perché la Hunziker era davvero arrabbiata. Si nota da come lo respinge, lo allontana mentre lui cerca i suoi occhi e le parole per spiegare tutto, per calmarla. Anche questa estate la lite per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi c’è, il gossip non parla più di una nuova gravidanza, questo invece è davvero strano.