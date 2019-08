Michelle Hunziker e la famiglia Trussardi in montagna: il messaggio per Sole e Celeste (FOTO)

Proprio ieri vi raccontavamo delle vacanze in montagna di Michelle Hunziker in compagnia delle sue dolcissime bambine, Sole e Celeste e di suo marito, Tomaso Trussardi. Oggi Michelle ha voluto condividere sui social alcuni scatti direttamente dalla vacanza in montagna ma ha anche scritto un messaggio speciale per le sue bambine e forse per tutte le famiglie che la seguono con affetto. Parole ricche d’amore per Sole e Celeste ma anche molto significative.

IL MESSAGGIO DI MICHELLE HUNZIKER SUI SOCIAL DOPO LA VACANZA IN MONTAGNA

Pubblicando tre bellissime foto, Michelle ha voluto lasciare un messaggio anche per Sole e Celeste che probabilmente tra qualche tempo potranno leggere tutto quello che la loro mamma scrive sui social:

In questa foto Celeste e Sole sono visibilmente stufe di camminare!!!🤣Come tutti i bimbi, non amano particolarmente fare fatica! Secondo me però la montagna con le sue ripidità e le sue difficoltà, educa… imparano che per ottenere qualcosa, bisogna “scarpinare” e fare fatica… poi arrivati in vetta, arriva sempre il premio!!! Per loro il parco giochi, le caprette e i coniglietti da accarezzare e per noi adulti… un bel rifugio, dell’ottima polenta con uova e formaggio, un bicchiere di ottimo vino e… viaaaaaaaa!!!! Evviva la montagna, evviva la famiglia, evviva la vita!!!!

❤️❤️❤️

LE FOTO DELLA FAMIGLIA TRUSSARDI IN VACANZA IN MONTAGNA

Ed ecco alcuni dolcissimi scatti dalla vacanza in montagna di Michelle in compagnia di Tomaso e delle sue bellissime figlie.

Che ne pensate delle parole di Michelle? Lei e le piccole sono in perfetta tenuta montanara e si godono questi caldissimi giorni di agosto in montagna. Una famiglia felice che regala scatti di grande serenità a tutti. E le parole di Michelle rendono tutto ancora più perfetto! Non a caso, i commenti per le immagini della famiglia Trussardi, sono tutti più che positivi!