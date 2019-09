Katia Noventa a Storie Italiane: una nuova vita dopo le violenze psicologiche subite

E’ una donna molto serena quella che si accomoda nello studio di Storie Italiane per parlare delle sue scelte di vita. Katia Noventa sembra aver trovato il suo equilibrio, dopo anni difficili e ha deciso di raccontare come vive oggi, al pubblico di Rai 1. Una storia di fede ritrovata, di cambiamenti fondamentali nella vita che hanno portato Katia a trovare una nuova consapevolezza e anche a restare casta per diverso tempo. E’ questo il tema di questo spazio di Storie Italiane, durante il quale anche Andrea Preti ha raccontato la sua esperienza di castità.

Ma torniamo a Katia Noventa e alle sue dichiarazioni.

KATIA NOVENTA A STORIE ITALIANE: LA SUA NUOVA VITA DOPO LE VIOLENZE PSICOLOGICHE

La nuova vita di Katia Noventa riparte da un incontro: “E’ un viaggio iniziato un po’ di anni fa che mi ha portato a Medjugorje e prima a Roma, a Sant’Andrea delle Fratte . Un giorno sono entrata in questa chiesa che vedevo sempre, il 27 novembre del 2012, e mi hanno detto che era la chiesa della Madonna della medaglia miracolosa. L’ho visto come un segno: senza saperlo sono entrata in un santuario. Poi sono andata a Parigi e ho iniziato a seguire quella storia .” Queste le parole di Katia Noventa nella puntata di Storie Italiane in onda su Rai 1 il 27 settembre 2019.

Questi viaggi hanno fatto capire a Nadia che a causa dei suoi tanti impegni di lavoro non si era mai fermata a pensare a che cosa le piacesse realmente, a che cosa volesse fare. La Noventa, che aveva appena vissuto un periodo molto complicato, aveva interrotto una storia d’amore durante la quale aveva subito delle violenze psicologiche, ha deciso quindi di voltare pagina. A proposito di questa vicenda, la Noventa racconta: “Quando uno ti critica molto, ti fa il vuoto intorno e ti mette in discussione: io non l’avevo capito. Questa cosa mi aveva creato dei problemi: criticava il mio lavoro, le mie scelte ed i miei amici. Non l’ho riconosciuta subito, ci ho messo un po’: io pensavo fosse colpa mia, adesso capisco subito .”

La Noventa ha poi aggiunto che in questo periodo storico, tutto va forse troppo velocemente e non si riflette su alcuni valori importanti. Commenta quindi con queste parole la sua scelta: “Per me invece è un valore l’intimità, conoscere una persona ed entrare nella sua vita, ma so di essere una delle poche: quando lo racconto, mi guardano straniti. E’ una scelta che ho fatto da un po’ di anni, è da un po’ di anni che non ho un compagno “.

Per il momento Nadia sembra aver chiuso con l’universo maschile che le ha riservato solo delle grandi delusioni. Ma resta comunque serena e pronta ad accogliere, qualora arrivare, un nuovo grande amore.