Andrea Preti a Storie Italiane da maggio la sua vita è cambiata: casto dopo la storia con Claudia Gerini? (Foto)

A intervalli quasi regolari in tv si parla di castità e suscita magari più interesse se a parlarne è un uomo, oggi a Storie Italiane Andrea Preti ha confermato che da maggio è casto (foto). Sembra cambiato l’ex protagonista di Uomini e Donne, forse perché davvero più sereno, di certo lo ricordiamo disperato dopo l’addio di Claudia Gerini. Preti però non desidera parlare del passato ma alla domanda di Eleonora Daniele sulla delusione che può avere provato risponde che non c’è delusione, che con la sua ex fidanzata adesso c’è affetto e stima. Forse però da quella storia finita è iniziato il suo percorso, è cresciuto, è diventato più saggio. A 31 anni porta in tv il messaggio che si può essere casti se non trovi la donna giusta. “Quando ho ritrovato la serenità ho capito cosa volevo da una donna e solo se stai con te stesso per un periodo lo capisci. Non c’è nessun contratto che ti impone per forza di consumare, ho deciso di prendermi un periodo e di capire chi voglio e cosa voglio”.

ANDREA PRETI HA CAPITO COSA VUOLE IN UN RAPPORTO D’AMORE

Non ha intenzione di accontentarsi e forse nemmeno di soffrire. A Storie Italiane spiega che ha sofferto da piccolo, i suoi genitori si sono separati quando lui era piccolo ed erano molto impegnati con il lavoro. Oggi può contare sempre sulla sua famiglia ma gli resta dentro tutto ciò che gli è mancato. E’ profondo Andrea Preti con i suoi discorsi, sottolinea la superficialità di tanti rapporti ma forse è anche banale parlarne perché dovrebbero essere scelte normalissime per tutti.





“Preferisco stare da solo e dedicare tempo a mia nonna, alla mia famiglia” non gli interessano più i legami che non gli danno niente, nel suo futuro vede una famiglia da costruire nel modo giusto ma fa molta attenzione perché vede troppa superficialità in tante coppie che si sposano o convivono senza pensare troppo all’importanza di ciò che fanno. Servirà a qualcuno ascoltare le parole di Andrea Preti? Magari potranno aiutare qualcuno a riflettere e a non fare un passo sbagliato.