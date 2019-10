Eugenie di York, il pancino sembra sospetto e gli stivaletti sono quelli preferiti dalle modelle (Foto)

Eugenie di York è incinta? Il gossip a Londra continua e in abitino corto la figlia di Andrea d’Inghilterra e Sarah Ferguson sembra avere un po’ di pancino (foto). C’è chi è sicuro che la principessa sia in dolce attesa ma quel pancino in realtà ci sembra di vederlo da sempre. La seconda figlia del principe Andrea non è mai stata magrissima, non così tanto da non avere nemmeno un filo di pancia. In giro per le strade di Londra, indaffarata a telefono, passo svelto, è di certo più inseguita dal gossip da quando si è sposata. Dal quel momento però sono iniziate le ipotesi sulla sua prima gravidanza; nel frattempo Meghan Markle ha annunciato la sua gravidanza, ha partorito e si dice sia già incinta, anche lei, del secondo figlio. Insomma, la presunta gravidanza di Eugenia è davvero infinita! Intanto, sembra avere di certo rinnovato il guardaroba.

EUGENIE DI YORK FORSE NON E’ INCINTA MA Più ATTENTA AL LOOK

Dopo il matrimonio da favola con Jack Brooksbank e le loro dolci foto insieme a sorpresa Eugenie viene seguita anche per i suoi outfit. Che la principessa sia capace di oscurare le cugine e duchesse Kate e Meghan? I suoi stivaletti risaltano, sono borchie e fibbie, il modello di Chloe Susanna del costo di circa 1000 euro. Sono gli stivaletti che adorano in questo periodo le modelle e le star, da Heidi Klum a Miranda Kerr e Kate Bosworth.

LE FOTO DEL MATRIMONIO DI EUGENIE DI YORK, UNA PRINCIPESSA BELLISSIMA NEL SUO GIORNO DA FAVOLA





Di certo in questo periodo aiuterà sua sorella Beatrice a preparare il suo royal wedding. Dopo l’annuncio del fidanzamento con Edoardo Mapelli Mozzi arriveranno presto le nozze, nel 2020, e già c’è chi pensa che anche Beatrice potrebbe essere incinta. In pratica gli inglesi non vedono l’ora di ammirare pancioni nella famiglia reale.





