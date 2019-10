Mercedesz Henger attacco di panico in diretta a Domenica live: smentisce tutte le accuse

Nella puntata di Domenica Live in onda il 6 ottobre 2019, Mercedesz Henger è stata ospite di Barbara d’urso per rispondere alle accuse lanciate da sua madre Eva. Come saprete infatti la Henger dalla rivista Nuovo prima, e poi dal salotto di Barbara d’urso ha denunciato mediaticamente il fidanzato di sua figlia. Secondo il racconto di Eva, sua figlia Mercedesz le avrebbe detto di esser stata picchiata da Lucas Peracchi il suo fidanzato. Oggi Mercedesz, arrivata nello studio di Canale 5 ha voluto smentire le accuse lanciate da sua madre. Prima di iniziare l’intervista però, la Henger Junior ha avuto un attacco di panico. Non riusciva infatti a parlare. Seduta sulla poltrona dello studio di Domenica Live, la Henger aveva gli occhi lucidi, il fiatone e la tachicardia. “Sto avendo un attacco di panico” ha detto mentre la d’Urso molto preoccupata le chiedeva se c’era bisogno di bloccare questo momento. Mercedesz però, ha voluto continuare. Probabilmente sentendosi osservata, ha vissuto malissimo questa situazione che di certo non è semplice da gestire. La ragazza infatti ha voluto smentire ancora una volta ( lo aveva fatto via social) le parole di sua madre non riuscendo a capire il motivo per il quale Eva avrebbe raccontato queste cose gravi in televisione.

MERCEDESZ HENGER A DOMENICA LIVE PER SMENTIRE IL RACCONTO DI SUA MADRE EVA

La Henger ha smentito le parole di sua madre: non è vero che non le ha risposto al telefono, non è vero che le ha raccontato di botte prese, di violenze sessuali subite. Inoltre ci ha tenuto a precisare anche un’altra cosa: sarà l’ultima volta che andrà in televisione per parlare di questa cosa. Non ha intenzione di fare altre dichiarazioni. Non capisce però e lo ribadisce, perchè lei e Lucas stanno pagando per accuse inesistenti. “Anche la gente per strada ci urla contro” ha detto Mercedesz sotto choc per tutto quello che sua madre con le accuse lanciate a Lucas ha scatenato.

Mercedesz non ha voluto insultare oppure offendere sua madre, pur essendo molto arrabbiata ma si è detta davvero delusa e amareggiata per tutto quello che sta succedendo.

“Tutto quello che ho sentito sono cose che non sono mai successe. Ci sono delle mezze verità e una marea di cose mai successe tipo che Lucas mi mena. Lucas non mi mena!” ha detto Mercedesz.