Mercedesz Henger si sente male in tv, sua madre Eva sfoggia il lato b sui social

Non si può giudicare di certo senza vivere in modo diretto quello che accade ma una cosa è certa: a ogni azione corrisponde una reazione. Ieri a Domenica Live Mercedesz Henger è stata colpita da un attacco di panico prima dell’intervista durante la quale doveva rispondere alle accuse fatte da sua madre contro il suo fidanzato Lucas Peracchi. Un momento difficile per Mercedesz e a quanto pare anche per Eva che dai giornali e dalla tv continua a dire di non poter sentire sua figlia e di essere preoccupatissima per lei. Così in ansia, commentano sui social i fans di Mercedesz, da postare stories nelle quale mostra le sue curve e non solo. Ieri sera dopo che Mercedesz in tv si è persino sentita male la Henger ha augurato a tutti la buona notte via social, mostrando il suo lato B. Una scelta che ha scatenato anche la reazione di Mercedesz che nelle sue storie sui social ha ricondiviso quello che sua madre stava facendo nelle ultime ore proprio per dimostrare quanto fosse “preoccupata” per lei.

EVA HENGER SENSUALISSIMA SUI SOCIAL MENTRE SUA FIGLIA SI SENTE MALE IN TV

Quello che succede tra le due, come abbiamo detto in precedenza, lo sanno solo loro. Ma sono tantissime le persone a far notare a Eva che una madre preoccupata forse si comporta in modo diverso, anche se di certo non è una foto a cambiare le cose ( ed Eva nel suo provato potrebbe essere molto preoccupata). Anche l’apparenza però in queste situazioni è importante e molti followers della Henger Junior sottolineano come Eva non se ne curi visto che continua ad andare avanti con la sua vita mostrandosi sui social sensuale, spensierata e poco colpita da quello che ore prima è successo a sua figlia.

Come andrà a finire questa storia? Mercedesz dal canto suo questa mattina ha commentato le azioni di sua madre con delle storie ma ieri, dal salotto di Domenica Live ha voluto precisare che non andrà più in tv a parlare di questa storia visto che per lei il caso è chiuso. Ha ribadito che Lucas non le ha mai fatto del male e che sono felici insieme.