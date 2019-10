Antonella Clerici dopo il matrimonio di Andrea Mainardi caminetto e cucina giapponese a casa (Foto)

Antonella Clerici con Maelle ha trascorso un fine settimana speciale ma lontana da casa partecipando al matrimonio di Andrea Mainardi, emozioni e attimi meravigliosi ma poi il ritorno a casa non è certo meno bello (foto). Dopo la favola di Andrea e Anna ad Arquata Scrivia c’è il ritorno alla favola di Antonella, nel suo bosco con la figlia, Vittorio Garrone e i loro cani. Inizia il periodo che la conduttrice adora, il freddo. La Clerici ha già acceso il camino e uno dei cani in casa apprezza molto il tepore. In uno scatto c’è tutta la serenità e il relax perché ogni tanto Antonella Clerici si ferma e si gode la sua casa, la sua famiglia. Certo può farlo molto più di prima e ne approfitta.

ANTONELLA CLERICI RICEVE IL GRADITO REGALO DI HIRO SHODA

Quanto ci manca in tv anche Hiro Shoda, lo chef giapponese che a La prova del cuoco riusciva ad avvicinare al nostro gusto italiano le sue ricette trasformandole in piatti molto golosi. “L’arte della cucina giapponese” è il suo nuovo libro che ha subito inviato alla Clerici.





“Per Antonella. Ti invio con tanto affetto il mio nuovo libro. Spero tanto che ti piaccia. Buona lettura e buona cucina insieme alla tua Maelle” il messaggio con cui Hiro ha inviato il libro. Un regalo e un gesto che anche i fan dell’ex padrona di casa de La prova del cuoco hanno apprezzato molto, così come continuano ad apprezzare i post semplici e intensi che Antonella posta sul suo profilo Instagram. Pagina 127 del libro e Antonella Clerici ha scelto non a caso una illustrazione deliziosa, una preparazione che ci piacerebbe provare. Chissà se anche lei con Maelle si metterà al lavoro cucinando uno dei piatti suggeriti nel nuovo libro dello chef giapponese.