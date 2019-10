Giusy Ferreri al matrimonio di Andrea Mainardi e Anna Tripoli canta per gli sposi (Foto)

Continuiamo a fare gli auguri ad Andrea Mainardi e Anna Tripoli per il loro matrimonio e continuiamo a scoprire che è stato davvero un matrimonio pazzesco, straordinario (foto). In tanto amore, romanticismo, dettagli curatissimi e immancabili lacrime tanto divertimento e anche Giusy Ferreri. Per le sue nozze chef Mainardi ha pensato anche a un palco, la musica ieri ha accompagnato tutti dalla cerimonia fino all’ultimo saluto ma tra karaoke e colonne sonore c’era anche la deliziosa Giusy Ferreri. “Partiti adesso” è una delle canzoni in cui si è esibita per Andrea e Anna che emozionati e felici sotto il palco hanno cantato con lei il tormentone dell’estate. Brividi su brividi anche per questo brano di certo non scelto a caso.

ANDREA MAINARDI E ANNA TRIPOLI BELLISSIMI E FELICI NEL GIORNO DELLE NOZZE

Un matrimonio ricco di tantissime emozioni, di sguardi, di canzoni, di messaggi, di presenze, di luci ed è grazie ad alcuni degli invitati se anche noi abbiamo un po’ potuto seguire le nozze dello chef portato al successo da Antonella Clerici. Anche la conduttrice ha pubblicato qualche immagine su Instagram ma sono state Giulia Salemi e Francesca Marsetti le più generose. L’amica chef di Mainardi non ha perso il romanticismo dei sue sposi che cantano sotto il palco come fossero a un concerto di Giusy Ferreri.

Bellissima Anna anche con i capelli sciolti, solo un abito da sposa per lei, non ha avuto bisogno di eccessi, sono bastati amore e meraviglia per ogni cosa ha visto realizzarsi ieri accanto al suo Andrea.

“Non lo senti come va nel cuore

È una scossa che non ha più fine

Non la senti come ci appartiene

Un nuovo amore quest’estate ci porterà

A nuovi gradi di sciocchezze e fragilità

Un nuovo amore quest’estate ci travolgerà

Partiti adesso partiti adesso

Il tuo sapore quest’estate ci lascerà

Un nuovo amore sulla pelle che non se ne va

Un nuovo amore quest’estate ci travolgerà

Partiti adesso partiti adesso





Ed avrò la mia canzone

Il tuo pensiero

Il tuo messaggio

I viaggi che mi fai fare

Le fisse che mi fai venire

Le playlist che mi fai ascoltare

Sarà per questo che mi fai volare”.